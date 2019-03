UPN ve de una "gravedad extrema" la sentencia sobre el reparto publicitario en el Ayuntamiento de Pamplona

Actualizada 22/03/2019 a las 15:35

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona considera de una "gravedad extrema" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra contraria al reparto de la inversión en publicidad en el Consistorio por "su cuantía, 4 millones de euros, y por sus implicaciones políticas".



De esta forma se ha pronunciado el concejal de UPN Fermín Alonso en una rueda de prensa en la que ha analizado la sentencia que declara que el Ayuntamiento de Pamplona, que recurrirá la sentencia, adjudicó la publicidad institucional sin pliego de condiciones desde enero de 2016, es decir, actuó al margen del procedimiento establecido, al no aprobar “el preceptivo documento de condiciones esenciales”.



Alonso ha sostenido que la sentencia avala lo que venían denunciado los regionalistas desde el principio de la legislatura y por lo que se les ha venido criticando en este tiempo.



Asimismo ha incidido en que la resolución evidencia que el Ayuntamiento ha buscado "controlar a los medios de comunicación, recortando la libertad de prensa apretando el bolsillo de los medios", a lo que ha añadido que esto es la "guinda" de una legislatura en la que han demostrado "un desprecio absoluto" a la ley.



El regionalista, quien ha señalado que la sentencia recoge que antes de 2016 se cumplía la ley y después de 2016 no se está cumpliendo, ha incidido en que con un informe realizado con un cargo de confianza del alcalde "se han atrevido a repartir a su gusto" la inversión en publicidad y "vetar por motivos puramente ideológicos a un medio de comunicación concreto", a Navarra.com.



En ese sentido ha sostenido que no hay ni una sola formula matemática que justifique lo que recibe cada medio, por lo que las cuantías se otorgan según la "simpatía" de Bildu por las cabeceras.



Al respecto ha aportado una serie de datos para denunciar que una emisora de radio de la que se desconoce oficialmente su audiencia como Euskalerria Irratia recibe la misma cuantía que la COPE o más que Onda Cero, que el diario Gara percibe más dinero por lector que Diario de Navarra o Diario de Noticias y que la cuantía que percibe Xaloa Telebista es muy superior a la de Navarra Televisión.



En el caso de las publicaciones digitales el "agravio es evidente", según Alonso, quien ha aseverado que "se veta por motivos puramente ideológicos" la inversión publicitaria en Navarra.com, mientras se invierte en un medio afín, una "web radical vinculada con la izquierda abertzale más radical que sirve para dar altavoz a todas las campañas de Bildu".

