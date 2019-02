UPN ve en el derribo de la pasarela de Labrit una "urgencia electoral" de Asiron

Actualizada 15/02/2019 a las 12:30

El concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona Juan José Echeverría ha considerado un "escándalo" y un "crimen" la situación generada con la pasarela de Labrit que "parece que Asiron está empeñado en derribar, más por sus urgencias electorales que porque haya una verdadera necesidad de hacerlo".



En declaraciones a los medios de comunicación, Echeverría ha opinado que EH Bildu "está jugando con los tiempos" y "ha retrasado esto para tener un punto de polémica de cara a la campaña electoral" y para "no hablar de Pío XII, de los chanchullos de Participación, de la imposición del euskera y otra serie de cuestiones que han sido polémicas en este mandato".

Te puede interesar



El edil regionalista ha afirmado que "esto ya viene de viejo" y ha recordado que "ya intentaron montarle un escándalo a Enrique Maya con la construcción del Condestable".



Juan José Echeverría ha remarcado que el informe sobre la pasarela "no justifica en modo alguno el derribo porque es un informe teórico en el que no se analiza qué males padece la pasarela sino qué males pudieran aparecer en función de un cálculo". Ha recalcado, además, que en este documento los ingenieros dicen que "a ellos no se les ha pedido una solución para las patologías" y concluye que "para dejar la pasarela como está no tenemos nada que hacerle".



Así ha explicado que el informe indica que "la cimentación que está donde el Jito Alai se va a desplazar 80 centímetros" y "no se ha desplazado ni un milímetro"; que "se va a hundir la pasarela con las cargas 50 centímetros" y que "el alma se va a abollar con los esfuerzos pero cuando se le pregunta al ingeniero nos dice que no hay".



"Tenemos un estudio que habla de patologías que van a suceder pero que no han sucedido", ha remarcado Echeverría que ha destacado que "la única manera de comprobar si una estructura va a tener unas patologías es haciendo una prueba de carga". En este sentido, ha resaltado que si esta prueba "detectara que hay unos asientos que habría que corregir, hay sistemas muy sencillos para corregirlo que es ponerle un pilar en la Y, que está en una zona ajardinada y no estorba ninguna zona de tránsito".



Por otro lado, Echeverría ha afirmado que hay "una serie de indicios de falsedades" cuando se ha afirmado que este informe se había pactado con los arquitectos. Por ello, ha reclamado el expediente para comprobar "qué acta de pacto hay con los arquitectos para hacer este informe y si no lo hay empezaremos a sospechar que nos han mentido". Igualmente, ha puesto en duda que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra haya recomendado este estudio de ingenieros.



Frente a la petición de "responsabilidades políticas" realizada por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, el concejal de UPN ha contestado que la pasarela de San Jorge y de Aranzadi, construidas en la presente legislatura, se han realizado "con la misma supervisión" que la pasarela de Labrit, "que son los arquitectos y los ingenieros de obras".

Selección DN+