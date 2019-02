La oposición insiste en el trato de favor a los okupas de Rozalejo

Actualizada 08/02/2019 a las 07:51

La moción de UPN sobre los okupas de Rozalejo acabó en un debate acerca de los criterios de cesión de los espacios públicos y los modelos de gestión. Mientras desde la oposición, regionalistas y PSN insistieron en el trato de favor a los jóvenes del gaztetxe del palacio de Navarrería, desde el equipo de gobierno, Bildu y Geroa Bai acusaron a UPN de ceder locales a dedo y de rechazar la autogestión. Y enfrentado a todos, se posicionó Aranzadi que criticó a los anteriores gobiernos regionalistas de dejar en ruinas inmuebles públicos, a Geroa Bai de mandar a la Policía Foral a “pegar a los jóvenes” y a Bildu de tibieza.



La declaración de UPN tenía tres puntos: en el primero se pedía rechazar “las negociaciones llevadas a cabo por el alcalde y/o su grupo municipal con los okupas encaminadas a la cesión de un nuevo edificio municipal”. Lo decían en referencia a la oferta hecha desde Bildu para trasladarse a OSCUS (el antiguo comedor social de Navarrería). En el segundo, se exigía al alcalde que cumpliera la ley de cesiones respetando “los principios de publicidad y concurrencia”. En este caso, los regionalistas aludían a las declaraciones hechas por Asiron (Bildu) de que Redín y Cruzat podía acoger el gaztetxe. Y finalmente, un oposición rotunda a que a los okupas se les diera ninguna ventaja en el acceso o uso de bienes municipales.



No salió adelante. El apoyo socialista no fue suficiente frente a Bildu y Geroa Bai que volvieron a contar con la mayoría del antiguo cuatripartito gracias a la negativa de Aranzadi e I-E. La edil de esta última formación, Edurne Eguino, no explicó el motivo de su voto; y Aranzadi insistió en su argumento de que los okupas no habían recibido ningún apoyo. “El gaztetxe no da votos y se sacrifica por una estrategia electoral”.



En cambio, desde UPN Enrique Maya dijo que el gaztetxe siempre había contado con el apoyo del alcalde. “Pero un Ayuntamiento no puede amparar que quien no cumpla la ley tenga una ventaja”. Y recordó que las naves de Artica siguen ocupadas. La socialista Patricia Fanlo añadió que desde el equipo de gobierno se había impulsado una “cultura de apropiación” . “Mientras, otros colectivos tienen que presentar un proyecto para acceder a un local”, apuntaló. Maider Beloki (Bildu) replicó que seguirán trabajando y negociando locales con los colectivos. “Con todos. Aquí no se cierra la puerta a nadie”. Y Mikel Armendáriz (Geroa Bai) reprochó a UPN que en su mandato hubiera cedido 13 espacios sin cobertura legal..

