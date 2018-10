Actualizada 26/10/2018 a las 11:41

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha exigido este viernes la dimisión de la concejala de Acción Social, Esther Cremaes, así como de los directores de esta área y de Recursos Humanos "por anteponer sus intereses personales a la atención social, anulando un concurso de traslados y la implantación de un nuevo modelo de atención primaria que afectaba a la plaza de la hoy directora del área".



La concejal regionalista en el Consistorio María Caballero, que ha estado acompañada en rueda de prensa por la también edil Ana Elizalde, ha explicado que la actual directora de Acción Social, Idoia Saralegui, firmó uno de los tres recursos de reposición a la convocatoria del concurso de traslados de trabajadores sociales, colectivo en el que se encuentra la propia Saralegui. Por todo ello, ha opinado que debería "haberse abstenido de todo lo relacionado con el cambio de modelo de atención" porque "no solo afectaba a su plaza" sino porque "había presentado un recurso en contra" de este concurso.



Para Caballero, es "un verdadero escándalo" que Saralegui "haya priorizado su interés personal por encima de la atención social a los usuarios de las unidades de barrio que son los más necesitados de nuestra ciudad". "Todo esto ha sido con el consentimiento de la señora Cremaes que es la máxima responsable política y la que tendría que haber velado por el interés general de los pamploneses y no poniendo por delante el interés personal de la directora que no quería que ese concurso de traslados se llevara a cabo", ha destacado.



La concejal regionalista ha recordado que en septiembre de 2015 se comenzó a trabajar, con la ayuda de la UPNA, en una evaluación del modelo de atención primaria con el objetivo de implantar un nuevo sistema. Algo que llevó en 2017 a poner en marcha un proyecto piloto en Txantrea y Milagrosa que, un año después, se propuso ampliar a todos los barrios de la ciudad. Para ello, ha explicado, era necesario un concurso de traslados de los 60 trabajadores sociales de las unidades de barrio.



Una convocatoria, aprobada el 25 de mayo de 2018, a la que se presentaron tres recursos de reposición ante el Ayuntamiento de Pamplona, uno de ellos firmado por la hoy directora de Acción Social.



María Caballero ha recordado que, tras el cese de Edurne Eguino como concejal de Acción Social, fue nombrada como directora del área Idoia Saralegui y "apenas unas semanas después", la nueva concejala, Esther Cremaes "anuncia, sin aportar más datos ni estudios distintos, que se están pensando la implantación del nuevo modelo". Finalmente, Saralegui "propone en un informe de dos caras la anulación de la convocatoria del concurso de traslados, lo que de facto supone la paralización de un proyecto en el que había trabajado el área durante tres año", ha reprochado.



La concejal ha acusado a Saralegui de "utilizar su puesto de directora para evitar que su plaza de funcionaria se vea afectada en un concurso que consideraba perjudicial para sus intereses personales", algo que "le invalida para desempeñar" este cargo, ha afirmado.



Respecto a Cremaes, Caballero ha opinado que "su postura no tiene justificación alguna puesto que antes del cese de Eguino avaló políticamente todo el proceso". En este sentido, ha responsabilizado a la concejal de Acción Social de "echar todo el trabajo del área durante tres años por tierra" basándose "únicamente en el informe de dos caras de Saralegui".



Por su parte, la concejal de UPN Ana Elizalde ha afirmado que el director de Recursos Humanos del Consistorio, Íñigo Anaut, "es el responsable de la paralización del concurso de traslados" al aceptar el informe de Saralegui "como único documento para justificar su revocación" y "a sabiendas que tenía un interés directo como parte de un recurso en su condición de funcionaria municipal".



"No tiene explicación que el director de Recursos Humanos permita y adopte resoluciones basándose en resoluciones de una persona que tiene un interés directo en un procedimiento", ha criticado Elizalde que, no obstante, ha asegurado que "esta forma de actuar no es que sea nueva, lo vimos ya en el caso de Floren Luqui que fue contratado como técnico de Participación en una convocatoria que el director de Recursos Humanos era presidente de la mesa de contratación y que fue anulada por los tribunales".



El Área de Recursos Humanos, ha continuado Elizalde, es "una de las que más sentencias y resoluciones tiene en contra, desde la anulación de la plantilla 2017 hasta la anulación de distintas convocatorias, incluida una que se anula por una excesiva valoración del euskera".

