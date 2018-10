Actualizada 03/10/2018 a las 14:45

La pasarela del Labrit permanecerá cerrada al menos hasta abril o mayo del próximo año. Las conclusiones preliminares del segundo informe encargado por el Ayuntamiento de Pamplona sobre la pasarela del Labrit alertan de que esta infraestructura no fue ejecutada de acuerdo a la documentación existente en el Consistorio y añaden que, a día de hoy, existen serias dudas sobre la capacidad de resistencia (capacidad portante) de la pasarela y que, en consecuencia, debe permanecer cerrada hasta que se defina la mejor forma de repararla. Tanto la forma en la que se ha redactado este informe como la empresa que lo ha llevado a cabo (Consultoría de Estructuras de Ingeniería Civil y Edificación IDEAM) y la metodología empleada han sido consensuadas con los agentes implicados: el Ayuntamiento de Pamplona, el equipo de arquitectos e ingenieros que redactó el proyecto e hizo el seguimiento de las obras y la empresa que llevó a cabo los trabajos de construcción. El avance de este informe, que oficialmente será entregado esta misma semana al Ayuntamiento, ha sido presentado este miércoles en la Comisión de Urbanismo por el concejal delegado de Ciudad Habitable y Vivienda, Joxe Abaurrea, y la directora de Conservación Urbana y Proyectos, Cristina Arregi.

El trabajo realizado por la consultoría IDEAM señala que el principal daño que presenta la estructura se corresponde con la corrosión generalizada de los elementos metálicos situados entre el pavimento de madera y las chapas del cierre inferior de la pasarela, especialmente estas últimas. El origen estaría en la carencia de un sistema de drenaje adecuado que favorece la acumulación de agua de lluvia y de restos de suciedad.

EL CÁLCULO DE LA RESISTENCIA PODRÍA NO CORRESPONDER CON LO EJECUTADO

Además, se han detectado defectos de soldaduras y de continuidad de elementos y el proyecto de ejecución carece del grado suficiente de detalle para definir técnicamente la pasarela. La documentación de obra no afina aspectos importantes y la pasarela realmente ejecutada no coincide con la documentación existente en el Área de Ciudad Habitable y Vivienda. En este sentido, según lo explicado, los modelos elaborados para el cálculo de la estructura podrían no representar adecuadamente el comportamiento real de lo ejecutado. De hecho, la documentación gráfica de la obra revela una incorrecta ejecución de algunos puntos críticos de la pasarela como los micropilotes o la colocación de la armadura del encepado, ambos del sistema de cimentación.

La pasarela del Labrit se abrió al público en diciembre de 2010 y comunica peatonalmente el Baluarte del Labrit con el parque de la Media Luna. Tiene 73,5 metros de longitud, una forma de ‘Y griega’ y un peso que supera las 125 Tm. El diseño fue adjudicado por concurso al equipo constituido por Boreas Nuevas Tecnologías S.L., Óscar Pérez Silanes, Carlos Pereda Iglesias e Ignacio Olite Lumbreras. La construcción de la pasarela la llevó a cabo Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras S.A y TEUSA Técnicas de Restauración.

LA CONCLUSIÓN, QUE PERMANEZCA CERRADA

El informe de IDEAM presentado en la Comisión de este miércoles plantea seguir adelante con los trabajos de análisis tendentes a la definición de los daños reales y al diseño de la mejor forma de reparar la infraestructura a través de un método de evaluación en dos fases. La primera se corresponde con el trabajo dado a conocer esta mañana y consiste en un análisis preliminar detallado de la documentación existente y la inspección in situ del estado de conservación de la pasarela planteando unas líneas de actuación como la de verificar la estructura realmente ejecutada ante la inquietud de que algunos puntos críticos de la pasarela podrían implicar una resistencia alejada del comportamiento teórico para la que fue diseñada. La segunda fase, que se iniciará previsiblemente en las próximas semanas, consistiría en la evaluación completa y pormenorizada de los daños, así como la verificación de la estructura ejecutada y la propuesta de líneas de intervención sobre la pasarela para garantizar su durabilidad.

Teniendo en cuenta que este nuevo informe sigue planteando dudas respecto a la seguridad en el uso de la estructura, la conclusión es que la pasarela permanezca cerrada al paso de peatones hasta que se presente la segunda fase del informe, prevista para finales de este año, y se ejecuten los trabajos recomendados. Al hilo de las conclusiones del informe, las previsiones que barajan los responsables técnicos del área de Conservación Urbana y Proyectos son que los trabajos de reparación podrían llevarse a cabo, en el mejor de los casos, a partir del mes de abril o mayo del año que viene.

DESPRENDIMIENTOS A LOS 5 AÑOS DE ABRIRSE

En febrero de 2016 se produjo el desprendimiento de algunas chapas que conforman el cierre inferior de la pasarela. Tras recabar informes de los diferentes agentes de la obra, el Ayuntamiento encargó a la empresa INTEMAC una inspección y evaluación de la seguridad de la pasarela. En julio de ese año, el Consistorio recibió una nota previa que recomendaba el cierre de la pasarela debido a las dudas que existen sobre su estabilidad, medida que fue corroborada en el informe definitivo y que se puso en marcha ese mismo mes. Este primer informe de INTEMAC adelantaba ya que la pasarela presenta daños debido a la corrosión excesiva del acero corten, no tiene capacidad para soportar las cargas para las que debía haber sido diseñada y ejecutada y apuntaba que hay que tomar medidas de seguridad para evitar desprendimientos. Por ello, el Ayuntamiento colocó una red en septiembre de 2016.

Teniendo en cuenta este informe, el Ayuntamiento abrió un expediente de depuración de responsabilidades donde se les dio audiencia a los partes implicadas. El equipo redactor presentó un informe defendiendo la idoneidad técnica del diseño de la pasarela en cuanto a su capacidad portante así como a la correcta ejecución de las obras. Al existir divergencia entre este texto y el presentado por INTEMAC, se decidió solicitar un nuevo informe a la consultoría de Estructuras de Ingeniería Civil y Edificación IDEAM, trabajo cuyo adelanto se ha dado a conocer hoy en la Comisión de Urbanismo.

