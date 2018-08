Asiron, ante la decisión del Gobierno en Rozalejo: "Es una buena noticia"

Actualizada 20/08/2018 a las 13:56

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, se ha congratulado de la retirada por parte del Gobierno de su orden de desalojo del gaztetxe Maravillas, "una buena noticia" que evita otra actuación policial y da "un poco más de aire" para buscar soluciones a la demanda de locales de los jóvenes okupas.

Así lo ha señalado Asiron en declaraciones a los periodistas tras presidir una recepción en la Casa Consistorial, donde ha valorado que la rectificación por parte del Gobierno "evita la posibilidad de un segundo desalojo, lo cual nos hubiera parecido muy perjudicial para la convivencia en la ciudad y singularmente en el Casco Viejo".



En segundo término, la decisión "nos da un poco más de aire en ese motivo de fondo, que es el verdadero problema, el de la necesidad por parte de la juventud de Pamplona de tener espacios de ocio autogestionado", con lo que él está de acuerdo.

Ha negado que con el cambio de opinión quede en entredicho la credibilidad del Ejecutivo de Uxue Barkos, sino que por el contrario "lo que queda bien claro es que el Gobierno tiene capacidad para rectificar. En un momento dado sí hubo una decisión que se tomó sin haber explorado todas las posibilidades de diálogo y esto se ha revertido. Me parece una magnífica noticia y no seré yo quien critique el cambio de opinión", ha incidido.



Preguntado por la velada crítica de la portavoz del Ejecutivo, María Solana, a la dejación que en este asunto ha hecho el Ayuntamiento -responsable de la actividad dentro del edificio, pese a que este es propiedad del Gobierno-, Asiron ha restado importancia a una acusación que a su juicio "obedecía un poco más al estrés del momento que a la realidad".



El alcalde también ha respaldado la labor de la edil Itziar Gomez, de Geroa Bai como Solana y Barkos, de quien ha dicho que "en modo alguno" debe ser cuestionada como responsable de Seguridad Ciudadana y Convivencia en Pamplona, ya que las decisiones del Ayuntamiento "han tenido muy poco que ver con el desarrollo de los acontecimientos en los últimos días".



También ha recordado que el Ayuntamiento siempre ha sido partidario de dar al edificio okupado como gaztetxe, el Palacio del Marqués de Rozalejo, una utilidad institucional, de ahí su propuesta en su día para que fuera un edificio de Extensión Universitaria de la UPNA, pero "no pudo ser", aunque siguen apostando por ideas de ese tipo.

Sin embargo, "si mientras el edificio no tiene ningún otro destino oficial puede servir como espacio de ocio autogestionado, mucho mejor. Desde luego esto no pone en tela de juicio la acción del Ayuntamiento porque creo que ha quedado bien claro y acreditado que era una cuestión del Gobierno de Navarra", ha dicho.



Así, tanto en la instancia judicial a desalojar como en la posterior retirada del requerimiento, es el propietario del edificio, el Gobierno de Navarra, el responsable, por lo que "el Ayuntamiento ha sido más que nada un espectador".



"Nuestra responsabilidad, por supuesto, es con la juventud de Pamplona, pero para eso también estamos haciendo un esfuerzo grande tanto en los barrios como en el centro para poner a disposición de la juventud espacios de ocio", de forma que el Ayuntamiento de Pamplona, "menos mirar a otro lado ha hecho de todo", ha zanjado Asiron.

