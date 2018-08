"Varapalo" del TAN a Asiron por "no estar justificado" el euskera para un empleo

Actualizada 14/08/2018 a las 13:27

El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha estimado un recurso de Alzada del PSN contra la convocatoria de puesto de trabajo de oficial profesional de desinfección y mantenimiento para el que puntuaban los conocimientos de euskera, que se anula en un "nuevo varapalo judicial" al equipo de Asiron.



Así lo ha denunciado en conferencia de prensa la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio de Pamplona, Maite Esporrín, quien ha justificado su recurso porque en ese puesto "no se justificaba que se valore el euskera, y ello constituía una dificultad añadida para la inmensa mayoría de la población que no tiene este título".



"El director de Recursos Humanos del Ayuntamiento ya nos dijo en comisión que tenía orden de puntuar al máximo el euskera en todas las plazas, y a la vista está que lo están haciendo, pero a la vista está también que los tribunales no les están dando la razón", ha dicho.



Esporrín ha trasladado que los fundamentos por los que el TAN les da la razón es que "efectivamente no se encontraba esta necesidad en la plantilla orgánica y que además el Ayuntamiento de Pamplona en sus alegaciones tampoco ha justificado las funciones de este puesto que hicieran necesario su valoración".



También, por estar en zona mixta "no hay obligación de calificar el conocimiento del vascuence como preceptivo para acceder a la función pública y, si se valora, será mediante resolución motivada e indicación en la plantilla orgánica".



"No cabe ahora que en una convocatoria para la contratación temporal, además sin motivación alguna y sin el menor análisis de las funciones que desarrolla este puesto de trabajo que la entidad local pueda determinar el conocimiento del euskera es mérito a valorar en el acceso al mismo", ha dicho.

Ha subrayado que el PSN ha estado "siempre" en la aprobación de todos los avances legislativos, de normas y "cuantas cuestiones han sido necesarias para que el euskera progrese, pero de ahí a que se utilice como un arma arrojadiza para discriminar a la mayoría de la ciudadanía que no posee esta titulación en el acceso a los puestos de trabajo, no lo podemos consentir".



Además, Esporrín ha criticado la "política de discriminación hacia esta mayoría que está llevando Asirón", que consideran "contraproducente" ya que detectan en la sociedad "un rechazo que no se percibía anteriormente".



"Lamentamos que tengan que ser los tribunales los que demuestren los graves errores y atropellos que está ocasionando este equipo de gobierno, pero ante su falta de talante negociador, no nos ha quedado otro remedio que acudir a los tribunales para que se reconozcan públicamente sus errores", ha zanjado Esporrín.





Selección DN+