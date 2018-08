El Ayuntamiento de Pamplona informa sobre la predicción de radiación ultravioleta

Actualizada 01/08/2018 a las 11:02

En relación a las altas temperaturas que se esperan los próximos días el Ayuntamiento de Pamplona informa desde su página web de la predicción diaria del índice de radiación ultravioleta y ofrece consejos ante la subida de temperaturas. Esos datos pueden consultarse en la portada de www.pamplona.es bajo el epígrafe de ‘Destacamos’. La web municipal recoge una serie de medidas preventivas que pueden adoptar los ciudadanos en estos casos. Se recomienda no salir ni realizar actividades en las horas de más calor (de 12 a 16 horas) y, en caso de hacerlo, llevar ropa clara, sombrero, gafas de sol y crema solar, además de una botella de agua. Hay que destacar que Pamplona tiene una amplia red de ‘fuentes de boca’ que se gestionan y controlan desde los servicios municipales.

En la misma línea se aconseja mantener las ventanas cerradas cuando la temperatura de la calle sea mayor que la del interior de la vivienda y abrirlas por la noche para refrescar la vivienda, además de cerrar persianas y cortinas en las fachadas expuestas a sol y descansar en la habitación más fresca de la casa. Se sugiere también tomar duchas frecuentes, utilizar ventiladores y sistemas de refrigeración, beber más de un litro y medio de agua al día, comer lo habitual en pequeñas cantidades y no beber alcohol. Por último, se recomienda al ciudadano que ante síntomas no usuales, como calambres musculares, fiebre, adormecimiento o confusión avise al 112 o a un servicio sanitario.

Te recomendamos

Según la definición de los especialistas se considera ‘Ola de calor’ cuando durante al menos dos días las temperaturas sobrepasan los 36ºC y no bajan de los 18ºC; el nivel de riesgo de esas altas temperaturas aumenta conforma más días dure la situación. Es la situación parece que se producirá a finales de esta semana con el ascenso de temperaturas en Pamplona, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Entre el jueves y el sábado el termómetro alcanzará los 38º C.

Algunos de los consejos vinculados al calor también son válidos para evitar riesgos ante la exposición a las radiaciones ultravioletas, que se miden con el denominado Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) propuesto por varias organizaciones internacionales de Naciones Unidas para informar sobre la intensidad de radiación que alcanza la superficie terrestre. Ésta se mide en tres niveles: no necesita protección (1-2), necesita protección (3-7) y necesita protección extra (8-11). La intensidad de exposición a los rayos UV también está condicionada por otros factores como la altitud (cada 1000 metros aumenta un 10-12%), la concentración de ozono, la nubosidad, el tipo de piel (las personas de piel clara son más sensibles que las morenas), etc.

A partir de un nivel 3 del índice de radiación se aconseja utilizar medidas de protección solar, entre las que se incluye el uso de una crema solar con un factor mínimo de protección 15, sobre todo en los niños.

Etiquetas Ayuntamiento de Pamplona

Selección DN+