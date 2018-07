La Unidad de Barrio del Ensanche reabre sus oficinas este jueves tras la reforma

Actualizada 25/07/2018 a las 13:01

La Unidad de Barrio del Ensanche, la cuarta unidad que más atenciones realiza en Pamplona, reabrirá este jueves, 26 de julio, sus oficinas tras las reformas realizadas en las que el Ayuntamiento ha invertido más de 227.000 euros. La alcaldesa en funciones, Patricia Perales, y miembros de la Corporación Municipal han visitado este miércoles las nuevas instalaciones que mantienen la sede situada en la calle Padre Calatayud, 4-6 bajo. Durante los trabajos las atenciones se han realizado en la calle Amaya.

Las obras han transformado la distribución interior del espacio que tiene una superficie construida de 222 m2. A pesar de las reformas realizadas anteriormente había varias estancias que ya no eran funcionales, por ejemplo, porque no ofrecían la privacidad adecuada. Además, las instalaciones de agua, electricidad, renovación de aire y calefacción habían quedado obsoletas y no ofrecían las condiciones de confort deseables para un servicio público de estas características.

Los trabajos ahora realizados han abierto más ventanas en fachada y han sustituido las instalaciones de climatización, además de otras actuaciones para adaptar los locales a las nuevas necesidades de las personas usuarias y a la normativa vigente.

MÁS DE 3.500 ATENCIONES AL AÑO

Las unidades de barrio son la puerta de entrada de la ciudadanía al sistema de servicios sociales y recogen las demandas ciudadanas, ofreciendo una primera respuesta a sus dificultades y favoreciendo el acceso a los diferentes sistemas de protección social. Pamplona cuenta con doce unidades de barrio que en 2017 ofrecieron 41.608 atenciones, una cifra que se ha ido incrementando paulatinamente desde las 23.576 atenciones del año 2008.

La unidad de barrio del Ensanche es la cuarta en cuanto a número de atenciones, tras Rochapea, Milagrosa y Txantrea. En 2017 registró un total de 3.721 atenciones, casi el 9% del total de la ciudad con un incremento de casi el 6%. Fueron prestadas por el equipo interprofesional de este servicio compuesto por trabajadores sociales, técnicas de integración social y una administrativa. A lo largo del pasado año esta Unidad de Barrio trabajó con 1.793 expedientes familiares, de las 15.471 familias que se atendieron en el total de las Unidades de Barrio

Las unidades de barrio ofrecen a la ciudadanía de Pamplona el acceso a los cuatro programas de Atención Primaria: el programa de acogida y orientación social; el programa de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia en el que se incluye el Servicio de Atención a Domicilio (SAD), el programa de incorporación social y el programa de atención a la infancia y la familia. También posibilitan la obtención de prestaciones técnicas y económicas cuya titularidad es del Gobierno de Navarra y municipales.

EL 15% DE LAS PRESTACIONES DE DEPENDENCIA Y 11.835 HORAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

La Unidad de Barrio de Ensanche es uno de los servicios donde las prestaciones dirigidas a las personas en situación de dependencia alcanza una mayor incidencia, constituyendo el 14,83% del total de Pamplona las que tienen que ver con la valoración de dependencia, la gestión del programa individual de atención y las ayudas para cuidados en el entorno familiar. Por otro lado, se prestaron 11.835 horas de atención domiciliaria el pasado año a los vecinos y las vecinas del barrio.

En cuanto a la renta garantizada, las familias que se benefician de la misma a través de las gestiones realizadas por la Unida de Barrio del Ensanche constituyen casi un 5% del total de beneficiarias de Pamplona. En las ayudas de emergencia este porcentaje alcanza el 5,52% del total.

MEJORAS EN LOS ESPACIOS Y LUZ

El proyecto de obras realizado ha redistribuido los espacios, orientando los despachos y estancias habitualmente ocupados hacia la fachada noroeste por ser la que más luz natural recibe. Las estancias no utilizadas de forma permanente como aseos, sala de reuniones o el cuarto de instalaciones se han dispuesto hacia el sureste del local. De este modo, la única estancia ocupada de forma permanente que no cuenta con contacto directo con el exterior es la zona de administración, aunque contará con iluminación natural a través de un lucernario existente en la cubierta del local y a través también de la ventana de atención al público situada frente al acceso al local.

Se han generado seis despachos de alrededor de 12 m2 para la atención al público de forma individualizada y se ha reubicado y adaptado a la normativa de accesibilidad uno de los aseos. Asimismo, se han saneado y, en su caso, renovado, los revestimientos de suelos, paredes y techos para mejorar el aspecto estético de las estancias, además de cumplir la normativa vigente de condiciones de habitabilidad y mejorar el comportamiento térmico y acústico del local. La nueva distribución se adecua a las necesidades actuales de los diferentes programas que se desarrollan en el servicio y de la propia organización de la unidad de barrio, garantizando además una mayor privacidad en la atención a las personas.

Ayuntamiento de Pamplona

