El grupo municipal de Izquierda-Ezkerra ha solicitado al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, que presente cuanto antes una nueva propuesta de inversiones financieramente sostenibles "que pueda ser aprobada en pleno". Hay que recordar que la abstención de I-E y Aranzadi llevó a que no se aprobaran los 6 millones de inversión y, como consecuencia, Asiron expulsó a ambos grupos del gobierno municipal.



En el pasado pleno del 3 de julio, señala I-E en un comunicado, la "intransigencia" de EH Bildu y Geroa Bai para admitir los tres proyectos presentados por sus socios de gobierno (Casa de las Mujeres, carril-bici del Labrit y reforma de la unidad de barrio de la Milagrosa), por valor de un millón de euros, "hizo que su propuesta unilateral quedara en minoría" y no fuera aprobada.



I-E considera que el alcalde es "el máximo responsable de consensuar acuerdos" dentro del equipo de gobierno municipal para elaborar un listado de inversiones que se apruebe en pleno, lo que "implica cierto talante negociador con los cuatro grupos políticos del gobierno del cambio, incluyendo a los dos grupos (I-E y Aranzadi) a los que él ha puesto en la oposición a raíz de este expediente de inversiones".



La concejala de I-E, Edurne Eguino, considera que “no fue ningún exceso por nuestra parte proponer tres proyectos por valor de un millón de euros, de los seis millones disponibles” y asegura que esos tres proyectos "son importantes para la ciudadanía, al mismo nivel que la rehabilitación de viviendas municipales, la reforma de los colegios públicos, el arreglo de Antoniutti como patinódromo y el resto de inversiones en los barrios".



“Expulsarnos del gobierno municipal hubiera podido tener sentido si con ello Asiron hubiera podido sacar adelante las inversiones, pero no es así, las matemáticas no engañan y siguen siendo imprescindibles los apoyos de los dos grupos expulsados”, señala Eguino.



I-E anuncia que seguirá defendiendo esos proyectos y denunciará cualquier paralización, "empezando por los seis millones de euros en inversiones financieramente sostenibles que EH Bildu y Geroa Bai están obligados a llevar a pleno cuanto antes y sin excusas".



"La ciudad y la mayoría social que conformamos el gobierno del cambio en 2015 les estamos esperando", concluye.

