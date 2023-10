Licitación en breve del concurso que solucione la rotonda de San Jorge

comisión de Urbanismo de este miércoles, 4 de octubre, la titular del área municipal Izaskun Zozaya (UPN) estaba entre enfadada y perpleja. “Parece que se olvidan por completo de lo que se habla en la gerencia”. Y es que, según la concejal regionalista, en esta mesa de trabajo a puerta cerrada antes de la comisión, que sí es pública, había anunciado que el Ayuntamiento convocará en breve un concurso para encontrar un proyecto que solucione la gran rotonda de Al final de lade este miércoles, 4 de octubre, la titular del área municipal(UPN) estaba entre. “Parece que se olvidan por completo de lo que se habla en la gerencia”. Y es que, según la concejal regionalista, en esta mesa de trabajo a puerta cerrada antes de la comisión, que sí es pública, había anunciado que el Ayuntamiento convocará en breve unpara encontrar unque solucione lade San Jorge ; una infraestructura que parte en cuatro el barrio y que articula el tráfico de entrada y salida de la ciudad por la avenida de Navarra en su cruce con otra avenida, la de San Jorge. “Ya se lo comenté a los grupos en otra gerencia anterior”, afirmó Zozaya.

Su sorpresa vino -sostuvo- por las dos declaraciones que sobre este tema se presentaron en la comisión; una de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin y del PSN la segunda, que coincidían en demandar ese concurso de ideas. Según Zozaya, sólo eran demagogia tras informarles momentos antes de que se estaba ya trabajando en el pliego que regirá la convocatoria. “Una licitación que queremos sea multidisciplinar; es decir, no limitar el proyecto a una solución arquitectónica, también económica y de ingeniería”.

Pero los grupos firmantes alegaron que en sus mociones iba también incluida la crítica sobre la “unilateralidad” del equipo de gobierno en el encargo de un estudio de tráfico en San Jorge que, alegaron desde la oposición -salvo PP- se había tergiversado luego en sus conclusiones para no responder por ejemplo a la demanda vecinal de soterrar la glorieta y a cambio proponer un nuevo vial por Berechitos.

A esto la edil de Urbanismo respondió que en ningún caso el equipo de gobierno se lo plantea como la única solución. “Es el estudio técnico el que aporta una serie de actuaciones que mejoraría el tráfico en la zona, como este corredor que ya se recogía en el Plan Municipal de 2002 o quitar el nudo ferroviario que sería posible con la llegada del TAV”.

La concejal regionalista también mostró su malestar porque desde la oposición no hicieran público los argumentos - “técnicos”, subrayó- a que se desestime el soterramiento. “Nos lo dejaron muy claro. No es viable ni económicamente ni técnicamente. Una rotonda bajo el suelo presenta un gran peligro para los conductores. La alternativa sería en ese soterramiento hacer a dos niveles Baja Navarra y avenida de San Jorge. Pero eso, afirman, encarecería de tal manera el proyecto que lo harían casi inviable”.

Zozaya también advirtió de lo complicado que sería dar acceso al tráfico rodado a la zona bajo suelo. “Habría que hacerlo a través de unas rampas de un gran desnivel”. Y por último dijo que el soterramiento no evitaría el tránsito de vehículos. “Porque quedaría la circulación de vecinos para acceder a sus calles o garajes”.

En cuanto al convenio que quieren firmar con el Gobierno de Navarra para una financiación conjunta de la obra, la edil de UPN defendió la propuesta por no ser nueva en la Comunidad y haber un protocolo previo. “El Ejecutivo ha colaborado con entidades locales en las travesías de su propiedad porque se ha considerado que había que compensar al lugar cuyos vecinos tienen que soportar un vial de gran afluencia. Y así se reconocía en un protocolo firmado para asumir mejoras en la avenida de Navarra, sólo que éste no contemplaba la rotonda. Queremos que sí entre y las conversaciones van por buen camino”, aseguró.

EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo dicen que UPN ha actuado a sus espaldas

El voto por puntos que admitieron EH Bildu, Geroa Bai y Contiguo Zurekin a petición del PP propició que una de sus propuestas, la de convocar en breve el concurso de ideas saliera adelante por unanimidad. El resto también fueron aprobadas con el voto en contra de UPN y PP. Una de ellas, la firmada por los tres grupos, denunciaba “el uso unilateral y sesgado del encargo de estudios sin una visión global e integral que sea base apropiada y suficiente para aportar a los equipos que vayan a presentarse al concurso de ideas” para el que, se recordó, hay dinero: 50.000 euros.

Según el edil de EH Bildu, Borja Izaguirre, este estudio que recoge como posibilidad el vial de Berichitos -“la solución de Maya y Echeverría en la anterior legislatura” (en relación al alcalde y concejal de Urbanismo del anterior mandato regionalista)- y los pasos de cebra semaforizados en la rotonda inaugurados en septiembre son maniobras de distracción. “No lo decimos nosotros, lo dice un barrio que lleva cinco años de reclamaciones”. En cambio UPN sostiene que era necesario este análisis para tener una base técnica en la licitación de un concurso que dé con el proyecto definitivo, así como los cuatro corredores peatonales para garantizar la seguridad de los vecinos mientras no se acomete la solución definitiva.

“NO SON DE FIAR”

La portavoz socialista Elma Saiz argumentó que su grupo no retiraba la declaración porque UPN no era de fiar. “Como lo han demostrado en tema de vivienda con el consejero Aierdi o en Beloso”, enumeró la concejal sobre los desencuentros en la anterior legislatura entre UPN y el departamento de Vivienda. La propuesta de PSN tenía un único punto: “Denunciar la gestión que UPN ha llevado hasta el momento en torno a la problemática de la rotonda de San Jorge y exigir la convocatoria inmediata del concurso de ideas, dando cumplimiento así a la enmienda aprobada a tal efecto por el Pleno municipal”. Porque, insistió Saiz, no se ha cumplido el requisito básico de la democracia, dar salida a un acuerdo respaldado por la mayoría de la corporación.

La lectura de Koldo Martínez fue más allá de lo concreto del día, San Jorge, para retroceder hasta el inicio de esta nueva legislatura. “Entono un mea culpa por no ser capaces de llegar a un acuerdo el cuatripartito dejando el Ayuntamiento en manos de un UPN enfrentado con la ciudadanía”, mientras que Txema Mauleón (Contigo) les acusó de hacer una “burda manipulación” de las conclusiones del estudio para justificar que se opongan a la mayoría de la corporación y de lo que piden los ciudadanos.

La popular Carmen Alba, en cambio, defendió el encargo del análisis de tráfico. “Un equipo de gobierno es muy libre de hacerlo como lo han hecho el resto cuando mandaban. Y no es incompatible con el concurso de ideas porque puede servir como base técnica”. Sí que coincidió con el resto de la oposición en que la alternativa definitiva a la rotonda tendrá que ser consensuada con el vecindario.