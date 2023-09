La tensión entre Bildu y jóvenes abertzales llega a Villava y Burlada

Burlada y Villava, donde ambas alcaldías en manos de Bildu han denegado el permiso para organizar el Topagune en su totalidad en Villava y en parte en Burlada para, afirman desde ambos consistorios, evitar molestias a los vecinos. Del 11 al 15 de octubre, se pretendía que algunos de los dos municipios cediera suelo municipal para organizar unas “jornadas de reflexión política” y que se jalonan también con conciertos y otras actividades lúdicas, además de una acampada de los participantes. La tensión que vive EH Bildu con los jóvenes más radicales de la izquierda abertzale, congregados bajo el paraguas de Mugimendu Sozialista, se ha hecho evidente en, donde ambas alcaldías en manos de Bildu han denegado el permiso para organizar el Topagune en su totalidad en Villava y en parte en Burlada para, afirman desde ambos consistorios, evitar molestias a los vecinos. Del 11 al 15 de octubre, se pretendía que algunos de los dos municipios cediera suelo municipal para organizar unas “jornadas de reflexión política” y que se jalonan también con conciertos y otras actividades lúdicas, además de una acampada de los participantes.

Durango (Vizcaya) fue la última localidad que acogió esta cita organizada por Gazte Koordinadora Socialista (GKS) y el movimientos estudiantil Ikasle Abertzaleak, englobados en Mugimendu Sozialista, que critica a EH Bildu por haberse “aburguesado” cuando ha entrado a formar parte de las instituciones políticas renunciando, sostienen, al ideario de una revolución socialista. Por eso, creen que tras la negativa hay un trasfondo político y no el bienestar vecinal.

Desde Villava, su alcalde Mikel Oteiza indica que el Topeguna llegaría una semana después de fiestas del municipio. “Con bastante sobrecarga ya para el vecindario”, comenta el primer edil. Pero, además, esgrime que hay un precedente: el Hatortxu Rock 26. Esta cita musical se celebra en el término de Errondoa, conocido popularmente con entrecementerios que es donde la organización del Topagune pretendía hacer la acampada y otras actividades.

El festival se desarrollaba siempre en diciembre sin ocasionar molestias, sostienen desde el Ayuntamiento, pero el celebrado en julio tras la pandemia sí que provocó las quejas de los vecinos que llegaron hasta el Defensor el Pueblo. A su requerimiento, desde el Ayuntamiento se le contestó que si bien la cita musical tenía todos los permisos en regla y no se había incumplido ninguna normativa, por el bien de los residentes en las viviendas cercanas se comprometían a “no volver a programar este festival ni otro similar en este espacio en el formato utilizado por Hatortxu Rock”. Un expediente fechado en noviembre de 2022 y que, dice Mikel Oteiza, deben cumplir ante un Topagune también con música en directo.

Desde Burlada, su alcaldesa Berta Arizkun argumenta que se les pedían muchos espacios, incluso algunos, afirma, que no gestiona el Ayuntamiento. “Además de deportivas que tienen actividad y que iba a suponer un gran perjuicio para la actividad deportiva del pueblo y a nivel técnico y de gestión. Tampoco se autorizó ningún sitio para hacer acampada porque no vemos que haya ningún lugar en un entorno urbano como el de Burlada para hacerla. Sí se han autorizado las instalaciones que no iban a causar tanto problema”, como patios de colegios o la plaza Floriac. Sin embargo, los organizadores del Topagune no quieren renunciar a la acampada

"PRESIÓN A LOS ALCALDES"

En su cuenta de X (antes Twitter) GKS indica en un mensaje: “EH Bildu-Sortu quiere prohibir el #TPGNSozialista tras meses de aprobación. Denunciamos las mentiras y falsas acusaciones que han difundido públicamente sobre nosotros y queremos manifestar que seguiremos poniendo garantías para la celebración del Topagune”.

En un comunicado que también aparece en esta red social indican que han intentado dialogar con ambos ayuntamientos pero “no han mostrado interés alguno” y hacen un llamamiento a gobiernos municipales de EH Bildu a “abandonar esta actitud injusta basada en motivos de carácter político”. ¿Y cuáles son? “Nos ven como una competencia y no ven con buenos ojos que se haya extendido una conciencia política socialista entre la juventud de Euskal Herria”. Y añaden: “Negar derechos a los movimientos políticos bajo la excusa de argumentos técnicos ha sido un comportamiento histórico de PNV y UPN”.