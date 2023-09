Contigo-Zurekin plantea extender los descuentos en las bicis de alquiler de Pamplona a las familias monoparentales

Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa en el Ayuntamiento de Pamplona ha planteado extender los descuentos en las bicis de alquiler de la ciudad a las familias monoparentales. El grupo municipal deen elha planteado extender los descuentos en las bicis de alquiler de la ciudad a las familias monoparentales.

"Recientemente hemos conocido el anuncio por parte del grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña de la decisión de incrementar un 57% de la tarifa ocasional de por el uso de las bicis eléctricas municipales de Pamplona. Igualmente, escasas semanas después, se han anunciado una serie de descuentos para familias numerosas y personas de 50 o más años", han remarcado en un comunicado.

A juicio del portavoz del grupo municipal Contigo-Zurekin, Txema Mauleón, "es insólito que, si queremos potenciar su uso, aunque sea ocasional, se suban de golpe las tarifas en cantidades tan desorbitadas".

"Si bien resulta lógico que se prime, como ya ocurre, el uso habitual frente al ocasional, es un abuso de cara a la ciudadanía que se produzca una subida repentina y a mitad de año, de un 57%", ha remarcado.

Según ha señalado, se trata de una medida que "además de afectar al bolsillo de la ciudadanía, lo que hace es desincentivar el uso de este medio de movilidad más sostenible y de reciente implantación". Por otra parte, ha subrayado que la ley foral 5/2019, de 7 de febrero para la acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad foral recoge que "todas las instituciones deben equipar sus políticas de apoyo a las familias numerosas a las familias monoparentales".

"Es incomprensible y claramente discriminatorio que no se les apliquen los mismo descuentos a las familias monoparentales y a las familias numerosas", ha remarcado Mauleón.

Finalmente, desde Contigo-Zurekin han apuntado que "no se entiende la aplicación de descuentos a personas de 50 o más años y no al resto de la ciudadanía". "Pueden entenderse políticas dirigidas a personas jóvenes (habitualmente con menos recursos) o personas mayores (habitualmente personas ya jubiladas), pero resulta totalmente arbitrario establecer un descuento a una persona de 50 años y no de 49, por poner un ejemplo", ha afirmado Mauleón.

Por todo ello, Contigo-Zurekin ha presentado una iniciativa para que la Comisión de Urbanismo de este miércoles muestre su rechazo al incremento del 57% de la tarifa de uso ocasional de las bicis eléctricas aprobado recientemente por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona e instar al equipo de gobierno a "rectificar esta medida".

Igualmente, se propone instar al equipo de gobierno a "aplicar a las familias monoparentales los mismos descuentos que a las familias numerosas y a ofrecer a toda la ciudadanía los mismos descuentos aplicados para personas de 50 y más años".