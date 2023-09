Así será el recorrido de la comparsa de Gigantes y Cabezudos este viernes por las calles de Pamplona

Este viernes Pamplona conmemora el 600 aniversario del Privilegio de la Unión de los tres burgos de la ciudad. Fue el 8 de septiembre de 1423 cuando Carlos III el Noble firmó el documento que unía la Ciudad de la Navarrería, el Burgo de San Cernin y la Población de San Nicolás en una sola entidad, como carta fundacional de la Pamplona moderna. SSMM los Reyes de España Felipe VI y Letizia visitarán la Catedral y el Ayuntamiento de Pamplona para participar en los actos organizados para esta celebración.

comparsa de Gigantes y Cabezudos saldrá desde la estación de autobuses para dirigirse hasta el Ayuntamiento y unirse al desfile en cuerpo de ciudad hacia la Catedral. La comparsa recorrerá la plaza de la Paz, Yanguas y Miranda, García Ximénez, Tudela, plaza del Vínculo, paseo de Sarasate, Comedias, Zapatería y Plaza Consistorial. Ya por la tarde, más actos institucionales y populares para seguir festejando el aniversario del Privilegio de la Unión. A las 17 horas, la

Sobre las 17.45 horas, la Corporación municipal se dirigirá en cuerpo de ciudad a la Catedral por las calles Curia y Mercaderes y Curia. La Corporación estará acompañada por la comparsa, los dantzaris, txistularis, timbales y clarines, maceros, libreas, Policía Municipal de gala y La Pamplonesa. A las 18.30 horas tendrá lugar el responso y la ofrenda floral ante el mausoleo de Carlos III el Noble en la Catedral de Santa María la Real y a las 19 horas la Corporación municipal y el resto de la comitiva regresarán al Ayuntamiento de Pamplona por las calles Curia y Mercaderes. La comparsa de Gigantes y Cabezudos continuará su recorrido desde la Plaza Consistorial hasta la estación de autobuses, por Zapatería, Comedias, San Nicolás, San Miguel, paseo de Sarasate, Vínculo, Tudela, Conde Oliveto y plaza de la paz.

RECREACIÓN, CONCIERTO Y ESPECTÁCULO DE DRONES

La cultura tomará entonces el relevo a lo institucional, con la recreación histórica en la Plaza Consistorial de los burgos de Pamplona y de la firma del Privilegio de la Unión. Será a las 19.30 horas y mostrará cómo era la ciudad de Pamplona antes de 1423. Se explicará cómo fue la coexistencia de los tres burgos y las cuestiones que motivaron su unión. Se incidirá en la política real con respecto a la ciudad de Pamplona durante el reinado de Carlos III, y en los puntos que contiene el documento y sus implicaciones jurídicas y sociales.

A las 20.30 horas, La Pamplonesa ofrecerá su tradicional concierto del 8 de septiembre en la Plaza del Castillo. La actuación comenzará con el estreno de la marcha ‘Unida por el Privilegio’, de Saül Gómez, un encargo del Ayuntamiento de Pamplona para conmemorar este sexto centenario. El concierto continuará con ‘A jubilant overture’ de Alfred Reed, diferentes movimientos de ‘Four Old dances’ de Van der Roost, ‘A medieval suite’ de André Waignein, ‘Jazz suite’ de Dmitri Shostakovich y la marcha conmemorativa ‘Privilegios’ de Fernando Bonete. ‘Overture to a new begining’ de Douglas E. Wagner, las cuatro danzas gitanas de ‘Puszta’ de Van der Roost y ‘First suite for band’ de Alfred Reed cerrarán el concierto.

El día se cerrará con el espectáculo de drones previsto en la Ciudadela, que se podrá ver desde la explanada de la estación de autobuses. El espectáculo contará con 200 drones sobrevolando la Ciudadela y generando diferentes escenas. La coreografía de estos elementos en el cielo, acompañada de música y otros efectos visuales, buscará crear una experiencia sensorial inmersiva para el público, mediante la coordinación precisa de los movimientos, los cambios de color y los efectos lumínicos led. Tecnología e historia se unirán en un espectáculo novedoso en la ciudad.