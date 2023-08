Pamplona licita el contrato de actividades físicas del programa ‘En Marcha’ para personas mayores

contrato de servicios del programa ‘En Marcha’ para la organización de actividades físicas y de memoria dirigidas a personas mayores de 65 años o más. El programa un presupuesto anual de 48.525,85 euros. El contrato se desarrollará entre septiembre de 2023 y junio de 2024, con opción de prórrogas anuales. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación delpara la organización de actividades físicas y de memoria dirigidas a personas mayores de 65 años o más. El Ayuntamiento de Pamplona destinará a esteEl contrato se desarrollará entre septiembre de 2023 y junio de 2024, con opción de prórrogas anuales.

El programa se estructura en dos bloques de actividad física y de actividades de estimulación cognitiva. Las actividades de ejercicio físico, adaptadas a las características del grupo, están encaminadas a fomentar un estilo de vida saludable, así como a mantener y mejorar la capacidad funcional. Se realizarán dos días a la semana en sesiones de hora y media cada día, en horario de mañana.

Las actividades de estimulación buscan mantener y/o mejorar el funcionamiento cognitivo mediante diferentes propuestas que estimulen la agilidad mental, a través de ejercicios de memoria, percepción, atención, concentración, lenguaje, funciones ejecutivas como solución de problemas, planificación, razonamiento, control… Tendrán lugar también dos días a la semana, en sesiones de hora y media por las mañanas.

Estas actividades tienen como objetivo la prevención y freno del deterioro físico, social y cognitivo, fomentando la autonomía de la persona; construir un espacio de encuentro entre las personas donde poder disfrutar de relaciones sociales, ocio y cultura; mantener y desarrollar sus capacidades cognitivas mediante las diferentes actividades; o trabajar la capacitación funcional de las personas asistentes, entre otros.

CINCO ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES

El programa se llevará a cabo en cinco espacios simultáneamente en Rochapea (c/ Joaquín Beunza, 31 – 33), Iturrama (c/ San Juan Bosco, 15), Casco Viejo (c/ Mayor, 15), Ermitagaña – Mendebaldea (polideportivo municipal José María Iribarren) y Txantrea (Centro Comunitario Salesianas). Los ratios de cada una de las actividades no superarán las veinte personas por grupo. Las inscripciones las realizará la entidad adjudicataria en sus locales y con sus medios. Tendrán prioridad las personas empadronadas en Pamplona.

La prestación del servicio incluye la elaboración del programa a desarrollar especificando objetivos, contenidos y metodología; la recogida de inscripciones y configuración de grupos por perfiles; la coordinación general de horarios, días y horas de clase, altas y bajas del profesorado, sustituciones y otras modificaciones; impartir las sesiones con una duración de 90 minutos; elaborar y presentar la memoria final de actuación, con evaluación correspondiente; y contratar los seguros de responsabilidad correspondientes.

'En Marcha' se enmarca en las acciones que sitúan a las personas mayores de nuestra ciudad como un valor activo que reconocer y cuidar, en línea con iniciativas como el proyecto de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al que el Ayuntamiento de Pamplona se adhirió en 2017 o el de Ciudades cuidadoras, una iniciativa que visibiliza y sensibiliza entorno a prácticas y relaciones de cuidados en la ciudad y que afecta de manera transversal a todas las áreas, para promover un modelo de ciudad integrador y accesible al que el Ayuntamiento se encuentra dando pasos para sumarse.

En ese contexto, el Ayuntamiento impulsa diferentes programas que redundan en la calidad de vida de la ciudadanía, ofreciendo servicios y entornos amigables con las personas mayores, reconocimiento su diversidad, sus necesidades y fomentando su participación, así como favoreciendo una imagen positiva de las personas mayores con el fin de luchar contra el edadismo, en un proceso colectivo que trata de visibilizar y sensibilizar alrededor de las prácticas y relaciones de cuidados en la ciudad, contribuyendo a ponerlos en el centro del diseño urbano, el desarrollo comunitario y el modelo de ciudad que deseamos.