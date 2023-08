El Roch, como hace 125 años

Eduardo Valle Andrés Roch tiene ahora 52 años. Recuerda que con 12 y 13 años bajaba bandejas de fritos desde la cocina hasta la barra del Café Roch, en la calle Comedias número 6. “Aprovechando el viaje, mi padre me pedía que le trajera un vermú y que subiera las escaleras silbando para no tener la tentación de darle un trago”, bromea. Cuarenta años después, vuelve a tener en sus manos las bandejas llenas de fritos. “De pimiento, jamón, mejillón, gamba, boletus, roquefort, anchoa… Con las recetas originales que bien conoce mi madre, Carmen”, apunta. Ahora en la cocina ya no está su padre (fallecido en 2018) sino su hermano Iñaki, que nació en 1986, cuando el local ya había sido alquilado a otros hosteleros y el negocio vendido.

Eduardo e Iñaki pertenecen a la cuarta generación de este mítico establecimiento fundado por Eugenio Roch en 1898. Sin experiencia previa en hostelería, han decidido dejar sus trabajos para reabrir este local, que forma parte del patrimonio protegido de Pamplona.

Pleitos y burocracias han mantenido cerrado el bar durante 18 meses. Todavía queda algún fleco judicial pero la familia Valle Andrés pensó que había que celebrar los 125 años del Roch con sus característicos ventanales abiertos.

Hace unos meses, el Tribunal Supremo ratificó el desahucio de los hosteleros que llevaron el local desde 1984 a 2021 por un defecto de forma en el contrato de arrendamiento. Queda por resolver el recurso que presentó el Ayuntamiento de Pamplona a la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, que otorgó la licencia de hostelería a la familia Roch y no al empresario que en 1984 compró el negocio (la marca, enseres, etc.) y que pretendía trasladar El Café Roch al número 7 de la calle Comedias.

Los Valle Andrés señalan que sus asesores legales no han visto trabas para la apertura. “Estamos orgullosos, por nuestra familia y también por la ciudad. Queremos recuperar el ambiente tradicional provinciano característico de este pequeño café”, explica Eduardo Valle mientras muestra el logotipo del Roch tatuado en el brazo.

cordovilla

Han sacado lustre a los elementos protegidos: la barra de mármol rosa de Baztan, las escayolas del techo, las molduras de las paredes… Y han renovado por completo la cocina, situada en el primer piso. “Vamos a seguir utilizando el pequeño ascensor para bajar los fritos”, comenta. En la decoración hay dos novedades, una fotografía de Pablo Roch y un cartel de los Sanfermines de 1930. “Queremos rendir homenaje a nuestro tío Pablo, que desde que era un crío y hasta prácticamente su muerte en 1984 se dedicó en cuerpo y alma al Roch. Era un hombre de gran talante, educado, culto, muy implicado en asociaciones benéficas, gran recitador de poesía”, comentan.

Respecto al cartel de San Fermín, Eduardo e Iñaki descubrieron que estaba oculto tras el espejo de la columna. “Ha venido una experta y nos ha dado detalles muy interesantes. Es un cartel de Lizarraga y es el primero en el que aparece un pamplonica vestido de blanco”.