Toda la red ciclable de Pamplona puede consultarse en la herramienta digital Visor Ciudad

Visor Ciudad en el que se puede consultar online de manera gráfica la infraestructura ciclista de la ciudad, permitiendo que las personas interesadas pueda planificar sus itinerarios en bicicleta. Esta herramienta informática, disponible en la web municipal, recoge todas las vías ciclables de la ciudad y sus características, que el usuario puede consultar fácilmente. El Ayuntamiento de Pamplona dispone de un

El visor forma parte del Sistema de Información Geográfica (SIG), un servicio de información urbana que da acceso a un amplio conjunto de datos georreferenciados tanto del Ayuntamiento de Pamplona como de la plataforma IDENA del Gobierno de Navarra dentro del término municipal de Pamplona, y que se actualiza al menos una vez año.

En las últimas actuaciones, en esta Red Ciclable visual se han incluido los nuevos kilómetros de carril bici inaugurados en los últimos meses, que incluyen el eje sostenible de Labrit y su continuidad por el carril de Txantrea Sur, la segunda fase del eje ciclable de la avenida de Barañáin y la avenida de Bayona, el carril de la calle Miluze, desde este último hasta el polígono Landaben, la segunda fase del carril bici de Julián Gayarre y los carriles de las calles Tajonar y Sadar en torno a la UPNA.

Además, se han eliminado los itinerarios que anteriormente estaban marcados sobre las aceras, puesto que la Ordenanza de Movilidad prohíbe expresamente la circulación de bicicletas por las aceras. Se han mantenido únicamente como parte de la red ciclable aquellos tramos que no han sido borrados ya que están expresamente autorizados y señalizados. Se corresponden con avenidas en las que no existe carril bici y no hay alternativa a utilizar la calzada limitada a 50 km/h, como es el caso de la acera de subida de la Cuesta de Beloso.

Para acceder a toda esta información es preciso acceder al Visor Ciudad, seleccionando en el apartado de herramientas, la Red Ciclable, dentro de la capa que hace referencia a Movilidad. Gráficamente, para facilitar la visualización del conjunto de itinerarios como red ciclable, todos los tramos se visualizan con un color único, el azul. No obstante, se emplean dos tipos distintos de línea para diferenciar las características de vía: una continua y otra discontinua.

La línea continua representa las vías ciclistas, es decir, aquellas que cuentan con carriles bici segregados de los coches o de los peatones, ya sea en calzada o en acera (carril bici, acera bici, pista bici, acera autorizada). Por su parte, la línea discontinua representa las vías ciclables, que son espacios públicos en los que se permite la circulación de bicicletas, pero de manera compartida con los peatones (calles residenciales, sendas peatonales ciclables y conexiones por plazas o paseos donde la circulación ciclista está autorizada) o con los vehículos a motor en espacios singulares de la ciudad (como los caminos del parque de Aranzadi).

Esta herramienta informática ofrece, además, la fecha de construcción del carril bici, sus características principales: si son bidireccionales o unidireccionales, si están en calzada o en acera, si están protegidos por separadores de caucho, cuál es su ancho, etc.; así como las operaciones de mantenimiento.

DISTINTOS DATOS SOBRE MOVILIDAD EN LA CIUDAD

Este Visor permite a la ciudadanía consultar toda la información sobre elementos de la ciudad en cuya gestión interviene el Ayuntamiento de Pamplona, y entre los que se incluyen todos aquellos que dependen del Servicio de Movilidad, integrado en el área de Desarrollo Sostenible y Proyectos Estratégicos.

Además de la Red Ciclable, este servicio actualiza las zonas de acceso regulado para vehículos, los límites de velocidad del viario, las calles y zonas peatonales, los ascensores urbanos y rampas, los distintos aparcamientos para bicicletas (aparcabicis, aparcamientos rotatorios cubiertos, aparcamientos vecinales), y las bases de bicicleta eléctrica compartida. La información sobre Movilidad se completa con otras capas que gestiona el área de Seguridad Ciudadana, como el estacionamiento regulado y los aparcamientos disuasorios.

También se pueden consultar las líneas de transporte público y los puntos de recarga de vehículo eléctrico que incluye el Visor de la Comunidad Foral de Navarra (IDENA) que se ha integrado en el Visor municipal para complementar la información.