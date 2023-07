Familias no admitidas en el IES Basoko piden que se pongan medios

IES Basoko y en el IES Padre Moret Irubide, en la Más de medio centenar de padres y madres que han solicitado plaza en primero de la ESO en el, en la Txantrea , no han sido admitidos al provenir de centros de primaria no adscritos. Debido al alto volumen de familias afectadas, reclamaron al departamento de Educación que abra líneas adicionales. El consejero Gimeno les recibió el pasado viernes, pero no de manera separada, por institutos, como habían pedido, sino de manera conjunta a padres de estos dos centros, y también a los del instituto Valle del Ebro y al colegio Jesuitas de Tudela , con una situación similar. Salieron agradecidos por el encuentro, pero sin resultados.

Basoko y Padre Moret-Irubide tienen en común que ofertan el programa British de enseñanza del inglés. Por eso son la primera opción de familias que provienen de este modelo en primaria.

Tras el encuentro del viernes, “las familias del colectivo de madres y padres con hijos no admitidos en el IES Basoko”, agradecen al consejero y su gabinete su disponibilidad y mencionan las “ideas marco” que les transmitió, como: ‘Las plazas de educación para nuestros hijos/as están garantizadas por ley’, ‘el consejero no puede incumplir la ley’, o ‘la ley educativa está para garantizar la igualdad de oportunidades entre los alumnos’ todas ellas ideas relativas a un marco legal vigente desde hace décadas.

EFECTO COLATERAL

“Sin embargo, este colectivo no pretende poner en duda el marco vigente y las normativas que rigen la educación en Navarra; no se trata de una enmienda a la totalidad, se trata de poner de manifiesto y compartir con el resto de la ciudadanía un problema o efecto colateral de dicho marco normativo, que está generando situaciones injustas” apuntan y añaden que nada hay más injusto ni discriminatorio que un chico no vaya a poder disponer de las mismas oportunidades (ni mejores ni peores) que sus hermanos mayores, “ni hay más injusticia para unos padres el constatar que las herramientas educativas de las que han dispuesto sus hijos mayores no van a estar a disposición de los pequeños”. “Por otro lado, las familias verán dificultada la tan importante conciliación familiar al verse obligadas a multiplicar sus desplazamientos”, subrayan.

“Puede que sea legal, puede que esté dentro del marco normativo, pero esta carga la llevaremos los padres toda la vida”, insisten, con poca esperanza de resolverla de manera positiva, solo a expensas de que quedaran plazas vacantes, del azar. “Por este motivo, seguimos pidiendo que se hagan todos los esfuerzos posibles por parte de los responsables para que una ley que en este marco de debate no cuestionamos, no siga generando esta desazón entre familias que han apostado y siguen haciéndolo por la educación pública”, concluyen.

Respecto al IES Padre Moret Irubide, la mayoría de familias afectadas proceden del CEIP Doña Mayor de Navarra, que tiene como instituto adscrito el Iñaki Ochoa de Olza, con modelo British pero menos asignaturas en inglés. Hasta 2016, el Doña Mayor estaba adscrito a Irubide.