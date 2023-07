Bloqueados en Pamplona dos contenedores de ayuda humanitaria a Ucrania por falta de financiación

Desde el inicio de la invasión rusa en24 de febrero de 2022) han partido de las naves de la organización Ayuda Contenedores en Pamplona nada menos que veinte camiones cargados con ayuda humanitaria (16 el año pasado). Y podrían ser dos tráilers más si la fundación que ha financiado hasta hoy estas ayudas desde Navarra, de origen norteamericano, no se hubiera quedado sin fondos al emplearlos en el rescate de la población detras las inundaciones que provocó la voladura de la presa el 6 de junio. “Necesitamos unos siete mil euros para poder llevar sacar esta carga de Pamplona y llevarla a su destino”, ruegaartífice de este nuevo esfuerzo titánico que lleva a cabo junto a los voluntarios y donantes de esta organización de Echavacoiz.

“En esta ocasión, tenemos preparada una importante donación de lade Estella que va a ir destinada a otra residencia en Odesa”, detalla Sohor. “Así que no me rindo”. De hecho, esta ucraniana y vecina de la Rochapea no se ha doblegado desde que comenzó hace casi 500 días un conflicto que ha dejado veinte mil civiles muertos , más los militares de ambos lados, además de ocho millones de refugiados.