Cristina Ibarrola, alcaldesa de Pamplona: "A todos los concejales nos motiva Pamplona"

Un discurso conciliador, dialogante y cargado de esperanza. Así fue el estreno de Cristina Ibarrola (Pamplona, 1969), médica de profesión, en el salón de plenos como alcaldesa. La flamante primera edil comenzó apelando a la responsabilidad de la corporación, a pesar de las diferencias ideológicas entre partidos. “Pensamos diferente, actuamos de forma diferente y representamos a personas distintas. Pero tenemos un punto en común: nos motiva Pamplona. Ahí radica nuestro nexo de unión”, consideró.

Ibarrola, casada y con dos hijos, y con un currículum dilatado en la medicina asistencial y de gestión, quiso poner el acento en su discurso de investidura en las “personas”. “Es capital que pensemos en el beneficio de las personas, por encima de cualquier otro interés. De forma paralela, debemos compartir esa responsabilidad con todos los ciudadanos. Todos construimos Pamplona”, observó. “Cada uno, con nuestros actos diarios, la engrandecemos o la empequeñecemos”, añadió.

Ibarrola, que entró en política en 2011 de la mano de Yolanda Barcina cuando presidía la Comunidad foral, apeló también al diálogo, herramienta que se antoja trascendental en los cuatro años que tiene por delante como alcaldesa. “Una sociedad que no habla, que no escucha, que no establece vínculos o no debate es una sociedad sin rumbo, sin identidad”, concedió. “Tenemos una ciudad con calidad de vida, pero tenemos que aspirar a ser más relevantes, atraer inversión, talento, turismo, ser motivadores”, continuó.

La nueva alcaldesa de Pamplona terminó su alocución con palabras de motivación. “Es la hora de Pamplona, es nuestro momento”, concluyó.