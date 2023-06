modernizar la experiencia de transporte público en la Comarca de Pamplona, el Transporte Urbano Comarcal (TUC) ha implementado una prueba piloto de pantallas informativas de tinta electrónica en las marquesinas de la villavesa. En un intento porla experiencia de transporte público en la Comarca de Pamplona, elha implementado una prueba piloto de pantallas informativas de tinta electrónica en las marquesinas de la villavesa.

La iniciativa del TUC busca reemplazar los carteles informativos manuales por pantallas de tinta electrónica que muestran los horarios previstos de las líneas de cada parada y proporcionan información en tiempo real sobre incidencias del servicio. A pesar de las ventajas potenciales de estas pantallas, los usuarios muestran preferencia por los carteles tradicionales y las aplicaciones móviles.

La primera pantalla de este tipo fue instalada en la calle Padre Moret, cerca de la plaza del Baluarte. Sin embargo, las declaraciones de los usuarios revelaron que la aceptación de esta nueva tecnología es limitada.

¿TRADICIONAL O DIGITAL?

Henriette, de 75 años, expresó su frustración tras recorrerse “medio Pamplona” buscando una parada: “Estas cosas van un poco mal, me he recorrido medio Pamplona para encontrar la parada. Ya he ido a tres y todavía no la he encontrado”, una dificultad inicial que puede ser indicativa de una falta de familiaridad con el nuevo sistema y la necesidad de una mejor señalización. Los más mayores tienen claras cuáles son sus preferencias: “Menos cachibaches y más precisión”, afirmaba Jaime Romero, quien lleva más de tres años con la aplicación Tu Villavesa y dice ”no necesitar nada más”.

La comodidad y confianza de las aplicaciones móviles también surgieron como punto a destacar entre los más jóvenes. Valeria Fuenmayor, de 18 años, mencionó que prefiere escanear el código QR con su móvil en lugar de usar los paneles. En este sentido, Sofía Acuña, de 20, afirmaba que es más fácil acceder a la información a través de la aplicación móvil dedicada al transporte público y Blanca Sánchez, de 27, proponía la fusión de las dos aplicaciones disponibles en una misma (Tu Villavesa y Recarga TUC).

La empresa Impursa, encargada de la instalación de las pantallas, insiste en que la tecnología utilizada ha demostrado ser efectiva en ciudades como Londres, Estocolmo o Madrid. Pese a ello, la acogida local parece estar encontrando obstáculos: "Estas cosas son de jóvenes. La gente no está acostumbrada a esto. Las personas mayores no entendemos qué es un QR ni controlamos estas tecnologías" -afirmaba Félix Sobejano- y acarreando críticas: "Hace falta alguna especificación más, es un poco lioso. Realmente es lo mismo en digital. Mejor las pantallas de arriba", aseguraba Nerea Marcos, tras conocer por primera vez el funcionamiento de los paneles.

Pese al esfuerzo por modernizar y optimizar el servicio de transporte público, las preferencias de los usuarios y su comodidad se convierten en un factor determinante: la falta de actualización de las pantallas, su interacción poco intuitiva y la confusión generada por la mezcla de datos en las mismas, se han convertido en los principales desafíos de esta nueva tecnología.