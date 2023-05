Godetia es una planta de flores blancas y rosas, también conocidas como flores de seda por su aspecto delicado. Este es el nombre que María Lacasa Iñarra ha elegido para su tienda, inaugurada este mes de mayo en la calle Estella número 4, en el es una planta de flores blancas y rosas, también conocidas como flores de seda por su aspecto delicado. Este es el nombre queha elegido para su tienda, inaugurada este mes de mayo en la calle Estella número 4, en el Segundo Ensanche de Pamplona . Godetia ofrece una amplia gama de complementos para mujer y hombre, bisutería y productos para el hogar. Bolsos, carteras, fulares, collares, corbatas, cinturones, toallas, foutas de playa, pijamas, neceseres, gafas de sol, plantas decorativas, cuadros y marcos de fotos son los artículos más destacados.

“Me gusta la moda y el diseño. Desde hace tiempo me rondaba esta idea, una tienda sólo de complementos para poder tener precios más ajustados y una rotación grande de producto. Que los clientes habituales se encuentren con cosas distintas cada vez que vengan”, explica María Lacasa, que es arquitecta. No es su primera experiencia emprendedora. Junto con sus hermanos regenta Art Deco Factory, negocio de reformas y decoración situado en la calle Gorriti. “Llevamos ya 16 años dedicados a la arquitectura y el diseño, así que esta nueva tienda es como un complemento. Mis hermanos me han ayudado con esta apertura”, comenta Lacasa.