El adelanto electoral conlleva una inédita campaña en Pamplona en plenos Sanfermines

De hecho, la campaña electoral comenzará el mismo 7 de julio, día de San Fermín y finalizará el 21 de julio, por lo que abarcará ocho de los nueve días de las fiestas de San Fermín, que se celebran del 6 al 14 de julio.

Este nuevo escenario, ya que antes no se habían celebrado elecciones en pleno mes de julio, generará grandes contrastes en una ciudad, Pamplona, que se transforma durante sus 9 días de fiesta y que tendrá que convivir este año con los mensajes electorales de los partidos.

La campaña dará inicio apenas unas horas después del 'chupinazo', que tiene lugar a las 12 del mediodía del 6 de julio, y 12 horas después los partidos ya estarán en plena campaña electoral y tendrán que ingeniar para hacer llegar a la ciudadanía sus mensajes electorales.

Y no será fácil ya que Pamplona vive una gran transformación durante los Sanfermines, no solo en sus plazas y calles que acogen multitud de actos festivos, sino también por la cantidad de personas que se acumulan en ellas. Días en los que los pamploneses casi seguro no estarán con los ojos puestos en los mensajes políticos sino en los momentos festivos.

Durante las campañas, los partidos suelen recurrir al centro de la capital de Navarra para lanzar sus mensajes y propuestas, algo que será más difícil dentro de algo más de un mes. Y es que el centro de Pamplona principalmente acoge actos relacionados con la música, escenarios, mercadillos, conciertos, como en la Plaza del Castillo o en Paseo de Sarasate, actividades infantiles en pleno Carlos III o en la Plaza de la Libertad, además de los actos más características de la fiesta alrededor de los toros. Incluso espacios más alejados, como la Rochapea, se llenan alrededor de las barracas o las 'txoznas'.