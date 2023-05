Así se elige al alcalde de Pamplona

Pase lo que pase el sábado 17de junio habrá nuevo alcalde en Pamplona independientemente de que se obtengan o no mayorías absoluta. Los ayuntamientos no funcionan como el Parlamento de Navarra por ejemplo, donde la normativa requiere una mayoría absoluta y en el supuesto de que no se logre pueden convocarse nuevos comicios. También en esta ocasión habrá alcalde el 17 de junio. Lo marca la ley. Según el resultado que hace el sondeo electoral de Cíes para Diario de Navarra será el partido con mayor apoyo de votos (entre 8 y 9) y el 28,3% de la representación en un salón de plenos en el que habrá 27 corporativos. Le sigue como segunda fuerza EH-Bildu a quien la encuesta otorga un 26,8% y una representación que se situaría entre 8 y 9 ediles. Ninguno de los partidos que concurren a la cita electoral alcanzará los 14 representantes que dan la mayoría absoluta en Pamplona por lo que los grupos municipales pueden o intentar respaldar a un candidato buscando esa mayoría. O si no existiera ese consenso sería proclamado alcalde automáticamente el candidato de la lista más votada. En este caso, si el resultado coincide con el de la encuesta sería Cristina Ibarrola . En los 44 años de democracia municipal ningún candidato ha conseguido en Pamplona mayoría absoluta de 14 concejales. En cuatro de las diez legislaturas hubo acuerdo para apoyar a un candidato: en 1979 al socialista Julián Balduz gracias a los votos y apoyos recibidos de HB y del PNV. En 1995 a Javier Chourraut, entonces en las filas de (CDN), por el apoyo obtenido de PSN y IU frente a la lista más votada de UPN. En 2003 a Yolanda Barcina (UPN) mediante un pacto con CDN que le dio la mayoría en el pleno. En 2015 a Joseba Asiron que salió elegido con el respaldo defrente a UPN que era la lista con mayor número de concejales. En el resto de las ocasiones, incluida la actual legislatura que gestionalos alcaldes fueron investidos por encabezar la lista más votada de las presentadas a los comicios.