Víctimas de amianto insisten en la necesidad de elaborar un censo municipal

Usado de forma masiva en los años 50, el amianto sigue siendo problema para muchas familias. También en Navarra. Como bien es sabido, se trata de un mineral de propiedades ignifugas que lo hicieron muy atractivo para la industria y la construcción. El contrapunto, por desgracia, es que la inhalación de sus fibras conlleva aparejado una serie de problemas pulmonares que, en las peores ocasiones, implican la muerte.

Aprovechando la celebración del Día Mundial contra esta "lacra", desde Ananar (asociación Navarra de Amianto) se quiso realizar una pequeña concentración a los pies de su local en Pamplona, en la calle Santo Domingo del Casco Viejo de la ciudad. En el acto, los impulsores quisieron recordar a "todas las víctimas y afectados de amianto del pasado, del presente y del futuro". Muchas de ellas, familiares y amigos.

María Asan Fernández, la presidenta, denunció ante los medios que no existe ninguna investigación pública para que estas víctimas no mueran por los cánceres producidos por el amianto. "Los Ayuntamientos conocen de sobra el riesgo que con lleva respirar fibras de amianto y no podemos entender que no exista un plan de retirada de este mineral cancerígeno", aseguró, sin ser la primera vez que desde Ananar se realiza esta misma reivindicación.

No se puede olvidar que este pasado mes de abril expiraba el plazo para que se elaborase un censo de donde conste en qué lugares existe en amianto en cada municipio para su posterior retirada.

Al no haberse materializado, desde Ananar mostratron una serie de fotografías en las que puede apreciarse la existencia de amianto en algunos lugares de la Comunidad foral, Leiza o Pamplona sin ir más lejos.

Jesus Caso

La jornada, celebrada este domingo, finalizó con un minuto de silencio y el encendido de varias velas grises en recuerdo de las víctimas del amianto.