Una cita especial de los 'larraonos'

La pandemia dejó en el aire encuentros y celebraciones que es importante recuperar. Una de ellas es el 50 aniversario del colegio Claret Larraona de Pamplona. Este sábado los larraonos tendrán la anhelada celebración del 50+3. Además de conocer cómo ha cambiado el colegio desde 1970, los asistentes podrán buscarse entre las más de 200 fotografías históricos expuestas en el hall. “Yo me he visto en una obra de teatro cuando iba a tercero de EGB. Ni me acordaba de aquella representación”, explicaba este viernes David Goñi Pérez, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos.

Goñi, informático de sistemas de la editorial Aranzadi, está casado y sus tres hijos van al Claret Larraona. “Yo disfruté mucho en el colegio, así que lo tenía claro”, comenta. Precisamente, los hijos de antiguos alumnos son la principal cantera de nuevos escolares. Hace dos meses hubo relevo en la presidencia de la asociación de antiguos alumnos. Javier García Cenoz ha cedido el cargo a David Goñi, nacido en 1977 y que pertenece a la junta desde hace varios años. Como informático se ha encargado de la página web de la asociación, que tiene entre sus secciones Exalumnos en los medios, Charlando con profes y Larraonos por el mundo. En la junta de la asociación están siete exalumnos y un claretiano, Carlos Pagola. Este antiguo profesor de literatura y Antonio Galarza, ya fallecido, fueron quienes promovieron en 1995 la asociación de antiguos alumnos. “Carlos Pagola ha dado clase prácticamente a todas las promociones. Todo el mundo le guarda un cariño especial. Era estricto pero lo vivía. Cuando recitaba poesía le ponía mucho entusiasmo”, recuerda David Goñi. Carlos Pagola, que vive en la comunidad Claretiana de San Fermín de Aldapa, estará este sábado en los actos del aniversario. Los que le conocen destacan su prodigiosa memoria: “Recuerda los nombres de cientos de alumnos”.

Los actos comenzarán a las 12.00 horas con una eucaristía. Habrá después una visita guiada a las instalaciones y por último una comida en el colegio mayor, con sobremesa. Durante los dos últimos veranos, el colegio ha transformado su patio. Se han mejorado las pistas deportivas y en otra parte se ha diseñado un patio inclusivo con bancos, montículos y juegos para los que les gusta más hablar que el deporte.

En este 50+3 aniversario estará presente el primer director del colegio, Víctor Guerendiain, y el actual, Aitor Kamiruaga. “El espíritu del colegio se mantiene desde sus inicios. El compromiso social propio de los Claretianos y la participación de las familias son dos señas de identidad”, explica Aitor Kamiruaga, que estudió en los Claretianos de Bilbao, al igual que su hermano, Joseba, que también es claretiano.

Entre los proyectos de aprendizaje y servicio, Diario de Navarra se hizo eco recientemente de uno de ellos. Un grupo de estudiantes logró reunir a siete candidatos a la alcaldía de Pamplona y hacerles firmar un código ético de buenas prácticas. “La política cada vez está más desprestigiada y es menos atractiva para los jóvenes. Nos parece que es una forma de implicar al alumnado”, comenta Kamiruaga. Del colegio Larraona han salido destacados políticos de muy distintas ideologías, como la ministra Jone Belarra, el parlamentario foral Iñaki Iriarte o el exdiputado Juan Moscoso. También destacados deportistas como el ciclista Miguel Induráin, el futbolista César Palacios -su hijo va al colegio- y el baloncestista Iñaki Narros. El baloncesto sigue siendo el deporte estrella del colegio, gracias a la labor del hermano Pinedo.