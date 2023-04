Comida por la ventana desde San Jorge

¿Qué hacer cuando se te va completamente de las manos? ¿Cuándo no hay manera de aliviar una tesitura contra la que llevas peleando más de dos años y medio? Desesperados por la situación y deseando que alguien, el Ayuntamiento de Pamplona, saque la tijera y corte por lo sano con el problema, los vecinos del Paseo de Sandúa, en el barrio de San Jorge, saben que hace tiempo el límite se ha traspasado.

Y es que, aunque el consistorio conoce la problemática, bien es verdad que las trabas por una convivencia insuficiente por parte de algunos inquilinos de los portales 48 y 50 dificulta que la solución llegue a puerto.

Y para muestra un botón, desde 2020 y hasta este pasado año, Seguridad Ciudadana tiene constancia de haber intervenido hasta en 92 ocasiones, además de otras cuatro actuaciones por parte de Policía Municipal.

Entrando el detalle, el Ayuntamiento de Pamplona se ha visto obligado a actuar en la zona del garaje (15 veces); ascensor (13) y portal (64). Asimismo, Policía Municipal acudió al edificio porque una vecina estaba arrojando comida por la ventana; por música muy alta; daños en la puerta del garaje; un coche abandonado en su interior; y por restos de sangre en un rellano.

Eso sin contar con quejas, insisten sabedores del problema como Luis, Jesús o Antonio, que no han requerido que la administración intervenga (neumáticos pinchados o puertas del coche orinadas). Fue por ello que, cansados de no saber qué hacer, acudieron a través de la asociación Vecinal San Jorge-Sanduzelai Auzo Elkartea al Defensor del Pueblo. En el documento se acusa al consistorio de incumplir sus obligaciones (mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) como propietario/arrendador de las viviendas.

De ahí que aunque Patrimonio y el propio Ayuntamiento de Pamplona apuestan por la colocación de cámaras de vigilancia que puedan reforzar la seguridad y conseguir cierto efecto disuasorio, lo cierto es que la medida suena a “insuficiente” para los afectados. Por su parte, la institución que dirige Patxi Vera insta al ente municipal a implementar las medidas para mermar los daños en estas comunidades.