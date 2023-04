Overbooking en la Txantrea

23.459 metros cuadrados de terreno listos a estrenar. Y eso es precisamente lo que los ciudadanos hacen: ‘inaugurar’ los nuevos viales diseñados para peatones y ciclistas que desde el Un nuevo pulmón en el que respirar, una nueva urbanización que ya está terminada y que, en líneas generales, convence. Un total delistos a estrenar. Y eso es precisamente lo que los ciudadanos hacen: ‘inaugurar’ los nuevos viales diseñados para peatones y ciclistas que desde el Ayuntamiento de Pamplona ya han materializado tras reformar prácticamente por completo esta parte del barrio.

posibles fallos a colación. Es lo que precisamente está sucediendo estos días. Una de las aceras para desplazarse caminando cuenta solamente con Pero, como suele ser habitual, una vez se usan las cosas es el instante en el que salen algunos de sus. Es lo que precisamente está sucediendo estos días. Una de las aceras para desplazarse caminando cuenta solamente con carril bici , lo que empuja a que muchos ciudadanos que necesitan ir a pie por esa parte, terminen pisando el trazado destinado a los ciclistas.

Una tesitura que empieza a aglutinar las primeras quejas entre unos y otros, que defienden sus posturas entendiendo que no es la mejor de las soluciones.

UN SÍ, PERO NO

Mercedes Gutiérrez, después de llevar a sus nietos al colegio. Recordemos que las obras de la II fase de “No puede ser que una zona recién inaugurada termine creando un problema entre los que vamos en bici y los que pasean”, expresaba esta misma semana, después de llevar a sus nietos al colegio. Recordemos que las obras de la II fase de Txantrea Sur urbanizaron la calle Ezkaba, entre los colegios Jesuitinas e Irabia-Izaga.

Y no es la única vecina que plantea la disyuntiva. Idéntica sensación comparten quienes circulan sobre las dos ruedas. “Es un carril bici que nos viene fenomenal, que evita el tráfico y nos da seguridad, especialmente en un barrio donde no siempre se respeta la velocidad”, determina Francisco Molina, ciclista habitual que no entiende por qué los peatones tienen que cruzarse en su espacio.

Un debate que ha chocado de frente con las opiniones positivas que el grueso de usuarios comparte en relación a la renovación esta nueva prolongación de la Txantrea. “Es un barrio que, sin duda, necesitaba de un empujón por parte de la administración, y hay que reconocer que ha quedado todo muy bien, con mucha zona verde, bancos...”, enumeran Vicente Cerio y su mujer, Ana García-Mina.