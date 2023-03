Casa Arilla, el centenario negocio de Pamplona que cerró discretamente en 2021

, centenaria tienda de música de la calle Zapatería de Pamplona , cerró discretamente en septiembre de 2021. “No hice ni liquidación ni nada. Estábamos saliendo de la pandemia y no me pareció oportuno”, señala, de 69 años, nieto del fundador del negocio. Desde entonces la persiana ha estado echada. Como en muchos otros negocios, no había relevo familiar. El interior sigue igual, con su mostrador de madera y las estanterías donde reposaban las guitarras. Y como han sido tiempos complicados no se ha movido mucho por alquilar el local. “Nadie se ha interesado., pero la iniciativa del ayuntamiento y la Asociación Casco Antiguo para promocionar los locales vacíos me ha animado a ser más activo”, explica.