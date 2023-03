Erripagaña cataloga de "éxito total" la movilización y participación de la manifestación del sábado

No sabían cómo iba a responder un barrio dividido en cuatro (al menos sobre superficie), pero los vecinos de Erripagaña tildan la manifestación del pasado sábado 4 de marzo de "éxito". Tanto de afluencia como de participación. "Desde la asociación la consideramos histórica, ya que fue una de las mayores manifestaciones vecinales que se han dado en la comarca en los últimos años", cuentan. pero los vecinos detildan la manifestación del pasado sábado 4 de marzo de"Desde la asociación la consideramos histórica, ya que fue una de las mayores manifestaciones vecinales que se han dado en la comarca en los últimos años", cuentan.

De hecho, llegan a afirmar que ocupó unos 3.600 metros cuadrados de superficie. "Cuando la cabecera llegaba a la altura de la plaza de los montículos, el final de la manifestación seguía en el comienzo de la avenida Erripagaña", recalcan. "Podemos afirmar que más de 2.000 vecinos y vecinas se echaron a la calle con una petición muy clara para ayuntamientos y Gobierno: ¡Dotaciones ya!", añaden.

Dado el contexto, insisten en que Erripagaña vive un problema acuciante que debe resolverse sin más demora. "12.000 vecinos y vecinas vivimos ya allí, y en poco tiempo seremos 17.000", avisan a las diferentes administraciones (Pamplona, Valle de Egüés, Burlada y Huarte). Es por ello que siguen reclamando la urgencia de más servicios públicos. "De calidad y proximidad". Por eso, aventuran, la próxima legislatura debe ser la de las dotaciones y servicios para el barrio.

En este sentido, afirman desde el colectivo vecinal que ya se han puesto en contacto con todos los grupos parlamentarios para que conozcan nuestra realidad y puedan planificar cómo responder ante ella. A nivel municipal, además, han invitado a los candidatos y candidatas a la alcaldía de Burlada a un debate abierto en el local de la avenida Erripagaña para que presenten sus proyectos sobre el barrio. "Y haremos lo mismo con los otros municipios implicados", adelantan.

"Necesitamos un proyecto unitario para Erripagaña, no cuatro proyectos. Erripagaña es un barrio. Así se manifiesta en la realidad geográfica, en la planificación urbanística, en el día a día del vecindario", esgrimen los afectados.

Por ello, a su manera de ver, los partidos y las administraciones deben dar una respuesta unitaria, no cuatro o cinco respuestas. "No una desde cada administración", recalcan. "Hasta que no se dé dicha respuesta, seguiremos en la lucha", finalizan desde la asociación de vecinos.