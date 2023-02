Navarra Suma se queda sola en la inauguración de la pasarela de Labrit

Solos. Así se quedaron los concejales de Navarra Suma en la inauguración de la pasarela de Labrit. Una coyuntura que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, lamentó por haberles dejado "solos" en la tramitación, gestión y culminación de un "expediente dificilísimo". "Les hemos invitado a venir y no han aparecido, no entendemos la postura que han mostrado con esta obra, tan importante para los ciudadanos de Pamplona", indicó el primer edil.

"No son mayoría municipal", recalcó Maya. Precisamente recordando que son ellos, la Junta de Gobierno Local (NA+), quienes tienen la competencia real para realizar precisamente lo que han hecho, para reparar la pasarela. "No les puedo entender, parece que consideran un fracaso que esté abierta. Hemos hecho lo que se hace con todas las obras: cuando se acaban se vienen a ver y ellos no están aquí", alegó Enrique Maya. "Tenemos una sensación de liberación, de pasar capítulo y ya solo queda disfrutar de ella", sentenció.

"Oscurantismo"

​

Quedó claro que la respuesta era no. Los grupos que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Pamplona (PSN, Geroa Bai y EH Bildu) decidieron no acudir a la visita a la pasarela de Labrit como protesta “al derroche y a la gestión oscurantista y unilateral de Navarra Suma”.



Los socialistas consideran, como ya explicaron desde el primer momento, que “es una infraestructura necesaria, pero que no se debía haber gastado hasta tres veces el dinero de la ciudadanía en ella, sino que la reparación debería haber corrido a cuenta de los responsables de sus fallos”.



Asimismo, denuncian el modo en el que Navarra Suma anunció esta visita, mediante una adenda, “sin indicar si se iba a abrir o no al público y buscando engañar a los grupos para que respalden una gestión que llevan mucho tiempo criticando”.





Para la formación abertzale, la apertura de la pasarela no significa el punto final de la obligación de fiscalizar la acción del gobierno municipal. "Para nosotras y nosotros, aquí no se acaba nada. Se reabre la pasarela, pero debemos recuperar el dinero invertido en una infraestructura fallida que debe compensarse por parte de quienes fueron responsables de este desaguisado”, sostienen desde Bildu. “Y debemos recuperar hasta el último euro gastado, algo que a día de hoy está sin asegurar”, finalizan.

Como se recordará, la pasarela de Labrit se planteó como una solución práctica y estética para salvar un desnivel de 7,14 metros entre ambos tramos de muralla sobre la Cuesta de Labrit. De hecho, esta vía, como uno de los accesos a la ciudad clave para el tráfico rodado, supone un obstáculo que impide la continuidad peatonal del recinto amurallado, entre la ronda del Obispo Barbazán y el Baluarte de Labrit con el Fortín de San Bartolomé, en el parque de la Media Luna. Para sortearla, se construyó una pasarela en forma de ‘Y’, de 73 metros de largo y de 3,5 metros de ancho, que fue inaugurada en diciembre de 2010.

Los primeros problemas se detectaron en 2016, por problemas de oxidación y deterioro de algunas placas de acero. Tras varios cierres puntuales para realizar trabajos de mantenimiento, la pasarela se cerró provisionalmente al tránsito peatonal el 5 de julio de 2016 y definitivamente en el mes de septiembre de ese mismo año.