El encaje legal del parking de la calle Sangüesa enfrenta a Navarra Suma y la oposición

Los planes para construir un aparcamiento subterráneo en la calle Sangüesa de Pamplona no llegan en el mejor momento político, a tres meses de las elecciones municipales. La autodenominada mayoría progresista (EH Bildu, PSN y Geroa Bai) está dispuesta a paralizar el proyecto, pero el tiempo apremia y las balas se agotan. Mientras, el equipo municipal de Navarra Suma asegura tener todo atado, pero es consciente de que cualquier contratiempo puede arruinar la licitación.

Los tres grupos de la oposición han analizado la letra pequeña del expediente, que se encuentra en periodo de exposición pública. En busca de un talón de Aquiles, han puesto el foco en las obras de reurbanización de la plaza de la Cruz. Según el pliego, una vez terminadas las obras del aparcamiento, el Ayuntamiento va a aprovechar para renovar el pavimento, reformar la fuente ornamental y crear una plataforma peatonal frente al instituto. Estas obras, presupuestadas en 2,5 millones, las pagará el consistorio. La construcción del parking, presupuestado en 11,2 millones, será costeada por la futura concesionaria. Sin embargo, la licitación va a ser conjunta. Es decir, la empresa adjudicataria del aparcamiento ejecutará también las obras de reurbanización.

EH Bildu, PSN y ley de contratos públicos y la ley de haciendas locales permiten la opción de contratar de forma anticipada. Geroa Bai tienen dudas de que el consistorio pueda adjudicar este contrato sin existir una partida presupuestaria que lo avale. Navarra Suma defiende que en las obras plurianuales, lapermiten la opción de contratar de forma anticipada.

Así, entre las cláusulas de la licitación, se especificará que la autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos, al amparo del artículo 224 de la Ley Foral de Administraciones Locales.

Los tres grupos de la oposición han solicitado a la Secretaría General del Pleno un informe jurídico que aclare esta duda y sus posibles consecuencias. Así, preguntan si una vez licitada la obra y comprometido el gasto de 2,5 millones, la próxima corporación está obligada a aprobar en pleno “una partida destinada a ese gasto en contra de su voluntad”.

La oposición también pregunta qué ocurrirá cuando llegado el momento de acometer las obras de reurbanización no exista partida con la que abonar las certificaciones. “¿Podría generar algún derecho indemnizatorio a favor de la empresa adjudicataria?”, se plantean. Por último, si hubiese alguna reclamación por parte de la empresa porque el Ayuntamiento incumple el contrato al no disponer de partida, ¿qué tipo de responsabilidades se podrían generar?

Las obras del parking de la calle Sangüesa previsiblemente comenzarán en mayo y se prolongarán 22 meses. Es decir, hasta 2024 o 2025 no es necesaria dicha partida de 2,5 millones. Así se ha hecho en esta legislatura con distintas obras, como la escuela infantil de Lezkairu o el polideportivo de Buztintxuri. Sin embargo, estos proyectos contaron o cuentan con el respaldo de los grupos de la oposición y su compromiso de aprobar en pleno las pertinentes modificaciones presupuestarias. El caso de la plaza de la Cruz es distinto. EH Bildu, PSN y Geroa Bai no están de acuerdo con el proyecto aprobado en junta de gobierno y reclaman su paralización y la apertura de un debate. “Conformamos actualmente la mayoría del pleno. Los tres grupos ya han advertido de que no aprobarán partida para esa reurbanización, por lo que UPN estaría actuando a espaldas de esa mayoría”, expresan Bildu, PSN y Geroa Bai en una nota conjunta.

EL PRECEDENTE DE LA AMABILIZACIÓN DE LA CALLE NAVAS DE TOLOSA

El concejal atribuye la postura de la oposición a estrategia electoral. “Quieren que se haga el parking, pero no quieren que lo haga Navarra Suma. Pero no estamos dispuestos a que ocurra como en Sarasate. Suspendimos la licitación para abrir un debate con la oposición y tras muchas sesiones de trabajo con los técnicos se quedaron en su cerrazón”, afirma.