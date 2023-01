¿Subida de precios para el deporte y no para la música en Barañáin?

La subida del 5% en los precios y abonos del servicio municipal Lagunak de Barañáin, que agrupa instalaciones como las piscinas cubierta y de verano, se aprobó este jueves de manera definitiva. Tuvo tan solo el respaldo de Navarra Suma después de que se rechazara una reclamación de un vecino que vio un “agravio” entre los abonados de Lagunak y los alumnos de la escuela de Música “Luis Morondo”, uno de los servicios en los que se congelaron los precios para 2023. La reclamación llegó de la mano de un viejo conocido de la corporación, el que fuera concejal del PSN José Luis Tejero, abonado además de Lagunak. Los grupos cuestionaron que no se le dieran explicaciones suficientes y que no se tratara en la junta de Lagunak que en su día aprobó los precios antes de que los ratificara formalmente el pleno de manera inicial.

La subida del 5% en los precios del servicio municipal se justificó en su día por el incremento de precios en los suministros energéticos y por el incremento del IPC en más del 6%. Unos incrementos que afectaron a otros organismos y al propio ayuntamiento. En la entidad que agrupa servicios deportivos se recordó asimismo la ley de Haciendas Locales que en 1995 recogió que los precios deben incluir al menos el coste del servicio. La alcaldesa de Barañáin, María Lecumberri (Navarra Suma), añadió en su explicación que la los informes técnicos recordaban esta situación y precisó que en otros organismos la situación presupuestaria podía llevar a tomar decisiones diferentes.

Las intervenciones de la oposición no vieron tan claros los motivos dados. Incluso EH Bildu dijo que eran insuficientes para explicar el agravio que el vecino veía en los precios. El PSN también vio, como antes la coalición abertzale, la necesidad de tratarlo en Lagunak. Desde Geroa Bai recordaron sus críticas a la gestión política en Lagunak, su petición de aumentar los abonos al igual que el IPC interanual y los gastos que va a generar la inversión en la nueva grada, salas y vestuarios del campo de fútbol. Podemos, por último, reprochó que no se hubieran tomado medidas como destinar fondos para no repercutir los mayores gastos en las personas abonadas.

Con todo, los votos a favor de Navarra Suma (8), las abstenciones de EH Bildu (5) y el PSN (4) y el voto en contra de Geroa Bai (2) y Podemos (1) no modificaron la propuesta que alcaldía llevó al pleno. Se rechazó la reclamación sobre el agravio y se aprobaron definitivamente los precios .

En el mismo pleno se destinaron 270.000 euros para la renovación de la red de fibra óptica y 15.000 para el cambio en unos suelos del colegio público Alaitz.

La oposición de Barañáin reclama sobre el centro de día

El primer pleno del año, cinco día después de que se confirmara la reducción de concejales en el próximo mandato por el descenso de población, esa circunstancia no se abordó entre ediles. En la sesión despacharon una moción de Navarra Suma que pedía revisar la llamada ley del “Sólo sí es sí” ante la rebaja de condenas que ha supuesto. Se opusieron entre críticas los demás grupos. Tampoco hubo información de alcaldía y en el turno de ruegos y preguntas volvieron viejas reivindicaciones. EH Bildu preguntó por la gestión del centro de día que se adecua en unas bajeras municipales, reclamó mejor gestión en las reformas en las escuelas o iluminación para una calle en obras parcialmente reabierta. El PSN también reclamó el informe sobre la gestión del centro de día. En Geroa Bai trasladaron la preocupación por la situación de limpieza en la localidad y pidió revisar las subvenciones a colectivos. Podemos reclamó que se estudie la “remunicipalización” del centro de día. Se baraja que lo gestione una empresa.