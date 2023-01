I.S. / M.M.

La nieve cubrió este miércoles Pamplona de madrugada, pero lo hizo con cierta desgana, limitándose a teñir de blanco durante unos minutos los parques, calles y coches. Lo suficiente para que los tíquet de la zona azul no quedaran a la vista en las lunas de los vehículos y el Ayuntamiento decidiera que el estacionamiento fuese gratis para los pamploneses. Una circunstancia que se podría repetir este jueves si persisten las condiciones de nieve.

La nieve en la capital no fue excusa para llegar tarde al trabajo, salvo si uno fue a coger la villavesa en Olloki y Gorraiz, ya que los vehículos sólo pudieron acceder hasta las rotondas de entrada. De forma intermitente la nieve fue haciéndose más presente a lo largo de la tarde noche en la capital.

40 ALUMNOS AFECTADOS EN AMÉSCOA

Todos los centros educativos pudieron abrir sus puertas, si bien se produjeron algunos retrasos en el transporte escolar en las zonas norte y Pirenaica de Navarra. A las ocho de la mañana no se pudo cubrir la ruta escolar para los alumnos que bajan al instituto de Estella desde localidades de Améscoa como Aranarache, Larraona, Eulate, San Martín, Artaza, Baquedano y Zudaire. Unos 40 alumnos se vieron afectados. En el valle de Guesálaz, también se vieron afectados los 4 estudiantes de Lerate y Garisoain. El colegio público de Améscoa, el valle más afectado con la nieve, no interrumpió sus clases, pero no pudieron llegar al de Oyón (Álava) los 4 alumnos de Meano y los otros 4 de Lapoblación.

La previsión es que la nieve siga cuajando este jueves en Pamplona y en cotas bajas, pero que la lluvia vaya sustituyéndola por la tarde.