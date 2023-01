Casi todos los alcaldes de la comarca aspiran a repetir candidatura

Los alcaldes de la comarca de Pamplona salidos de las urnas en 2019 aspiran a optar de nuevo al cargo en la mayoría de los casos. Aunque con pocos nombres todavía ratificados a 130 días de los comicios, solamente dos de ellos han decidido su renuncia a una nueva candidatura electoral en mayo: Ander Oroz en Ansoáin y Carlos Arróniz en Orkoien. Sin embargo, el mecanismo de partidos y coaliciones con representación en el entorno de la capital apenas ha empezado a desengrasar la maquinaria electoral en lo que se refiere a los actuales regidores. Únicamente uno de los que ahora presiden una corporación ha sido ratificado por su formación: Alfredo Arruiz en Huarte. Otra larga lista la forman ediles que tras un mandato atípico marcado por la pandemia del coronavirus y la crisis energética y las consecuencias de la guerra de Ucrania quieren seguir con proyectos pendientes y reconocen su disponibilidad: María Lecumberri en Barañáin, Manuel Romero en Aranguren, Mikel Oteiza en Villava, Raúl Julio Bator en Berrioplano o Sebastián Marco en Noáin (Valle de Elorz). Otros no se han posicionado pero dejan abierta la posibilidad, como Jon Gondán en Zizur Mayor y hasta Raúl Maiza en Berriozar, que meses atrás llegó a comentar con varios interlocutores su segura salida. Otras reservan sus aspiraciones ante el requerimiento de su partido, UPN, para no desvelar las estrategias ni siquiera una vez que se ha aclarado la marcha del alcalde de Pamplona y se ha elegido, por aplastante mayoría, a su sucesora como cabeza de UPN. En esta línea se encuentran las alcaldesas de Burlada y del Valle de Egüés: Ana Góngora y Amaya Larraya.

LOS QUE SE VAN

Entre los que se van figuran dos veteranos de la política municipal. Ander Oroz, alcalde de Ansoáin desde 2015 y antes edil por Bildu. Ya en verano confirmó su marcha y la coalición abertzale eligió a una ex edil, Marta Díez Napal, responsable de cultura entre 2015 y 2019, para sucederle como número uno. Con décadas en la política municipal a la que llegó en 1995 y tras doce años como alcalde, Carlos Arróniz también ha optado por no repetir. Primero en IU y después en UIO, ha sido edil en el Orkoien que le vio nacer hace medio siglo durante 28 años. “He escuchado estos días a Maya y me veo reflejado. No es lo mismo la agilidad y la motivación cuando pasan tantos años. Es bueno el relevo para mí y para el grupo”, apunta quien tendrá que buscar al margen del Consistorio una nueva ocupación al ver en estos años como cerraba la fábrica en la que trabajó.

EL QUE HA SIDO RATIFICADO

En singular. Solo uno de los 17 alcaldes del entorno de Pamplona ha sido confirmado por su coalición, en este caso EH Bildu, para repetir como candidato a la alcaldía. Se trata de Alfredo Arruiz, que llegó al Consistorio en 2015 y fue designado alcalde. Reeditó el puesto en agosto de 2019 tras un turbulento inicio de mandato con una alcaldesa del PSN.

Más extensa es la lista de disponibles. En ella se engloban la alcaldesa de Barañáin, María Lecumberri, concejal por UPN desde 2003 y alcaldesa desde 2019. “Yo estoy dispuesta, pero es algo que tiene que abordar el comité local primero y ratificar después el consejo político de UPN”, señaló hace unos días. En esa línea se situaba también el más veterano de los alcaldes de la comarca, en el puesto en el valle de Aranguren desde 1995, antes concejal y presidente en el concejo de Mutilva Baja. “No hemos iniciado el proceso de la Candidatura Popular, pero mi disponibilidad está ahí”. El listado lo completan el alcalde de Villava desde 2015 y antes concejal, Mikel Oteiza (EH Bildu); también el alcalde de Berrioplano por Navarra Suma y antes edil de UPN, Raúl Bator. “Me he postulado para el cargo porque hay temas pendientes. El de la seguridad es el principal para mí”, señalaba. También disponible pero “disciplinado” ante los tiempos de su partido, UPN, se muestra el alcalde de Noáin (Valle de Elorz), Sebastián Marco. En la misma línea, pero todavía pendientes de los trámites en sus agrupaciones los alcaldes de Beriáin, José Manuel Mendéndez; Ezcabarte, Pedro Lezaun, y cendea de Galar, Oscar Amoztegui.

LOS INDECISOS

Por último, como indecisos o sin haber postulado su candidatura se presentan el alcalde de Zizur Mayor por Geroa Bai, Jon Gondán, cuya coalición todavía no ha elegido candidatos. También las alcaldesas de Burlada o Valle de Egüés, Ana Góngora y Amaya Larraya, pendientes de los “tiempos de UPN” o el de Berriozar, Raúl Maiza. “Estamos en el proceso de presentar candidaturas. Todo está abierto y hasta el día 29 no se sabrá nada”, señaló ayer. También Moisés Garjón, de Cendea de Olza. “No está decidido. Son ya dos legislaturas y pienso que es tiempo suficiente y que hay que pasar el relevo. Pero por otro lado siempre quedan un montón de proyectos por hacer”, reflexionaba. Rafael Ansó, elegido por UPN para encabezar la lista de UPN en Cizur, pospone su respuesta.