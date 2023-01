Cristina Ibarrola (UPN): "Antes me fijaba en diagnósticos médicos y ahora en pasos de cebra"

¿Cuál sería su primera medida si llega a alcaldesa?

Yo me imagino una ciudad confortable, agradable. Creo que son importantes los detalles. Debe de ser que antes me fijaba en los diagnósticos de los pacientes y ahora me fijo en las aceras, en los socavones, en pasos de cebra que podrían estar mejor pintados , los jardines mejor cuidados... También la iluminación y todo lo que tenga que ver con la seguridad. Pamplona tiene muy buena calidad de vida, pero hay posibilidad de mejora.

¿Por ejemplo?

Pues pensaría desde ya en proyectos y acciones para las personas de todas las edades, pero pensando sobre todo en los jóvenes y en los mayores. Para los jóvenes, la vivienda accesible, y desarrollar por tanto Galar y el PSIS de Echavacoiz. Pamplona tiene los jóvenes mejor preparados, con el mayor número de universitarios, pero tenemos que ser capaces de atraer talento. Hay proyectos interesantes como el hub de audiovisual o de videojuegos.

¿Y los mayores?

Para mí, son muy importantes. Y tengo claro que pondré una concejalía especial de mayores. Pamplona tiene un 22% de población mayor de 65 años y va a ir a más. Todo lo que tiene que ver con los cuidados, para mí es importante. Así que creo que tienen que tener espacios para hacer ejercicio físico, para el ocio. Quiero atraer a empresas que tengan que ver con el envejecimiento activo. También están los barrios. Hay que revitalizar la Milagrosa, hacer algo en Echavacoiz o eliminar trámites administrativos para los servicios de los vecinos de Erripagaina.

¿Qué hay de la movilidad? ¿Cree que podrá hacer otros 15 kilómetros de carriles bici como se han hecho en esta legislatura?

Se ha trabajado muy bien. Intentaremos hacer otros 15 kilómetros. Todas las ciudades europeas están trabajando en una movilidad sostenible.

¿Utiliza usted la bici?

No. La verdad es que voy andando. Pero no solo es la bici. Hay que sumarse a una ciudad verde porque el 50% de las emisiones son de los vehículos. Y ya por un tema de salud. Hay que priorizar al peatón, al ciclista y al transporte urbano y seguir con los aparcamientos disuasorios, con los postes de recarga eléctrica, con la rehabilitación de viviendas...

Maya acudía a todos los foros de barrio. ¿Va a mantener esta política que Asiron no siguió?

La participación ciudadana es súper importante. Iré a los foros de barrio, me comprometo a ir, pero creo que normalmente va el mismo público a estos encuentros. Creo que hay facilitar que cualquier ciudadano pueda acceder a cualquier referente municipal y modernizar el Ayuntamiento para que sea fácil e intuitivo el acceso. Que sea un Ayuntamiento accesibe y cercano.

¿Y eliminar burocracia?

Toda la que se pueda. Como poco, hacer el acceso fácil. También quiero potenciar las comunicaciones, los desplazamientos. Pamplona no merece la estación de tren que tiene. Hay que fomentar el turismo de San Fermín 365, el turismo sanitario, los congresos, el Camino de Santiago... Y por ejemplo, lograr que no sea tan difícil conseguir un taxi.