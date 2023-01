Esparza dice que Chivite "sabe que UPN va a ganar las elecciones y está cada vez más nerviosa"

UPN, Javier Esparza, ha afirmado que Chivite "sabe que UPN va a ganar las elecciones y está cada vez más nerviosa". "Se palpa el miedo en el Paseo Sarasate", ha destacado el dirigente regionalista, que se ha mostrado convencido de que "el PSN tiene un acuerdo con EH Bildu" de cara a las elecciones forales. El presidente deha afirmado que"Se palpa el miedo en el Paseo Sarasate", ha destacado el dirigente regionalista, que se ha mostrado convencido de que "el PSN tiene un acuerdo con EH Bildu" de cara a las elecciones forales.

Así se ha pronunciado después de la c omparecencia de María Chivite en la que ha expresado su aspiración de volver a liderar el Gobierno foral y ha dicho a Esparza que "no sueñe" con "pactos desde despachos".

En declaraciones a Europa Press, Javier Esparza ha señalado que "la nefasta gestión del PSN no se arregla en cuatro meses finales de legislatura. Los navarros no van a olvidar lo que ha hecho en el Gobierno ni sus acuerdos con Bildu". Ha asegurado que "a estas alturas la presidenta no tienen ninguna credibilidad porque ha mentido a los ciudadanos a lo largo de toda la legislatura".

"se le ha ido la mano al asesor de la presidenta y se ha pasado de sal en la cocina". Un sondeo "irreal", ha aseverado Esparza, que ha llamado la atención ante el hecho de que la encuesta da al PP 2,5% en intención de voto y simpatía, por debajo del necesario para tener representación, "y le da cuatro parlamentarios". "No se lo cree nadie", ha sentenciado. Se ha referido a la encuesta presentada por el PSN , que da 14 escaños a UPN, 13 a los socialistas y 8 a EH Bildu que, en su opinión,. Un sondeo "irreal", ha aseverado Esparza, que ha llamado la atención ante el hecho de que la encuesta da al PP 2,5% en intención de voto y simpatía, por debajo del necesario para tener representación, "y le da cuatro parlamentarios". "No se lo cree nadie", ha sentenciado.

Para el presidente de UPN, ante las próximas elecciones forales, "es evidente que el PSN tiene un acuerdo con Bildu" y ha afirmado que "los navarros van a tener que decidir entre un gobierno de los socialistas con Bildu o un gobierno de UPN". "Todos somos conscientes de que Chivite quiere ser presidenta a cualquier precio", ha continuado Esparza, que ha asegurado que "si tiene que dar la alcaldía de Pamplona a Bildu lo hará, si tiene que incorporar a su gobierno consejeros de Bildu lo hará, o si tiene que poner alfombra roja a Arnaldo Otegi para que suba las escalera del Palacio de Navarra hasta el Salón del Trono, lo hará".

María Chivite "ha demostrado que Navarra y su futuro le importa poco, lo único importante para esta dirección del Partido Socialista es el poder" mientras en Navarra "se están deteriorando los servicios públicos por la incapacidad en la gestión". "ha demostrado que Navarra y su futuro le importa poco, lo único importante para esta dirección del Partido Socialista es el poder" mientras en Navarra "se están deteriorando los servicios públicos por la incapacidad en la gestión".

En este sentido, ha considerado "inaudito" que Chivite diga que "su prioridad en estos cuatro meses va a ser la sanidad" después de "cuatro años en los que se ha deteriorado nuestro sistema sanitario, donde ha logrado las peores listas de espera de la historia, han empeorado la Atención Primaria y han engañado a los profesionales sanitarios". "No pueden pensar que pueden estar todo el tiempo engañando a todo el mundo porque los hechos son tozudos y son visibles", ha manifestado.

El presidente de UPN ha valorado positivamente que Chivite haya destacado como prioridad la lucha contra la violencia machista, pero ha considerado que esta declaración "no va de la mano con que el PSOE haya aprobado la ley del 'sí es sí' que ha conseguido que se reduzca la condena a más de un centenar de agresores y alguno de ellos los ha puesto en libertad para espanto de toda la sociedad". A lo que ha sumado "los chistes sin ninguna gracia" de la secretaria de Estado de Igualdad. "El PSOE debería haber modificado esta ley para evitar esta situación y no ha hecho absolutamente nada para no molestar a Podemos", ha criticado.

En cuanto a la vivienda, ha asegurado que en esta legislatura se ha "triplicado" la lista de espera para VPO. "Antes había en torno a 4.300 personas esperando una VPO, hoy hay 13.800 personas" a las que "no se les da respuesta". "Este Gobierno no ha solucionado ni uno solo de los problemas de la gente y por contra ha generado nuevos problemas", ha reprochado.

Por otro lado, ha criticado las declaraciones de Chivite en las que "reivindica otra forma de hacer política" mientras el PSOE y el PSN "se están vendiendo todos los días al independentismo catalán y vasco". "Están defendiendo las modificaciones legislativas para beneficiar a los independentistas", ha censurado, en referencia a la modificación del delito de sedición y la reforma de la malversación para "beneficiar a los corruptos". "Lo hacen a cambio de los votos de los partidos catalanes, a cambio del apoyo de los que atacaron la Constitución Española", ha rechazado.

De la misma manera, ha criticado el acercamiento en esta legislatura de presos de ETA a cárceles del norte de España "a cambio, según el propio Arnaldo Otegí, de que EH Bildu le apoyaba los Presupuestos". "Lo que deteriora la actividad política son actuaciones como esta que nunca se habían producido en este país, han convertido la política española en un vertedero, lo único que les importa es mantenerse en el poder", ha censurado.

Así las cosas, Javier Esparza ha asegurado que "se nota la debilidad del Partido Socialista porque son conscientes de que los navarros ven lo que ha ocurrido con Navarra y cómo la están dejando y no le van a perdonar". "Ni los propios votantes socialistas le van a perdonar a Chivite y a PSN lo que han hecho con Navarra en esta legislatura", ha concluido.