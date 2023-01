Óscar Vergara, el navarro que ha abierto ocho gimnasios en pandemia

Para Óscar Vergara, dueño de la cadena de gimnasios Sparta, la pandemia ha sido la oportunidad de crecer. Ocho de sus trece centros, repartidos por la mitad norte de la península, abrieron a partir de 2020. El año nuevo le ha traído dos inauguraciones, Zizur Mayor (3 de enero) e Irún (8 de enero).

“En los centros comerciales, los gimnasios y los supermercados están considerados negocios anclas, es decir, que atraen a otro tipo de tiendas y establecimientos de hostelería. En estos últimos años me he recorrido gran cantidad de centros comerciales que pudieran estar interesados en un gimnasio. Hay gente que confió en mí y he podido instalarme en distintas ciudades en una condiciones ventajosas”, señala Óscar Vergara. Santander, Soria, Tudela, Cuenca, Guadalajara y Zamora cuentan con un Sparta Sport Center desde el año 2020 y 2021.

Vergara inició su carrera emprendedora en 2014, cuando asumió la gestión del gimnasio situado en la calle Sancho Ramírez de Pamplona, donde trabajaba como monitor. “Tenía claro el modelo que quería, con una atención personalizada y servicios añadidos de nutrición, clases, etc”, comenta. Cuando en marzo de 2019 tuvo que cerrar los centros, Vergara hizo de la necesidad virtud y puso en marcha un servicio de alquiler de bicicletas de spinning y máquinas de musculación. "Tuvo una gran aceptación. Para muchos usuarios acostumbrados a ir al gimnasio fue un bálsamo dentro del confinamiento", señala.