Las ayudas al transporte para 2023 están todavía en un limbo

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona estará atenta al Consejo de Ministros el próximo martes 27, "en el que se tomará una decisión" sobre las ayudas directas para el transporte de viajeros. De lo que el Gobierno central resuelva dependerá que los viajeros se puedan seguir beneficiando del descuento del 30% en las tarifas de la villavesa, como sucede desde el pasado 1 de septiembre. "Ahora mismo no sabemos nada", apuntó este viernes David Campión en la última asamblea del año de la Mancomunidad, a ocho días de que acabe el año y de que, por tanto, expire el plazo de la actual rebaja del billete.

Campión explicó que si el Gobierno aprobase el día 27 una prórroga automática de las ayudas, estas seguirían como hasta ahora, desde el 1 de enero de 2023. “Pero puede que se den otros condicionantes o que, de alguna forma, nosotros tuviéramos que llevar a cabo algún trámite, en ese caso las ayudas se podrían pausar”, vino a decir el presidente de la Mancomunidad. O puede que las ayudas se suspendan. Esto sería un revés para el planteamiento tarifario de la Mancomunidad, porque la entidad aprobó en octubre la subida del billete en un 5%, que entrará en vigor el 1 de enero. Y uno de los argumentos para explicarla fue precisamente el descuento del Gobierno, que mitigaría el incremento tarifario. ¿Rebajará la Mancomunidad el billete si no hay ayuda estatal? “Habría que hablarlo con ayuntamientos y Gobierno foral, que financian el déficit. Una rebaja en la tarifa, incrementaría ese déficit. No nos lo hemos planteado, a ver qué pasa en el Consejo de Ministros”, indicó a este periódico Campión tras la asamblea. Los grupos dieron paso definitivamente al Plan de Transporte para 2023, que será anual y no a dos años, porque en abril tienen que afrontar la nueva concesión para conducir las villavesas. Dijo Campión que ahora mismo están inmersos “de lleno” en la preparación del pliego.

El plan contó con el voto favorable del equipo de Gobierno y Navarra Suma se abstuvo, según explicó el portavoz Juan José Echeverría, por “la obstinación de Independientes y sobre todo de Bildu y PSN y Geroa Bai que no han atendido la petición de ampliar la villavesa de Erripagaña hasta Burlada”.

75 ASPIRANTES A TAXISTA

Por otro lado, la asamblea dio visto bueno por unanimidad de la modificación de la Ordenanza del Taxi, necesaria para una de las medidas del plan de choque del Taxi. Es la que permite a los vehículos de siete plazas, utilizarlas todas. Hasta ahora solo lo pueden hacer los denominados Eurotaxis, adaptados a personas con movilidad reducida. Y liberar la presión sobre estos es precisamente el objetivo de este planteamiento. “Me congratula que lo explique con claridad”, apuntó Echeverría a Campión. Y éste añadió, siguiendo con el Taxi, que el 14 de enero tendrá lugar el examen para obtener el preceptivo permiso de conductor de Taxi. Hay 75 personas interesadas, más que en otras ocasiones, destacó. Este es un paso previo a la adjudicación de 20 nuevas licencias para el ámbito de Pamplona y la Comarca, todas ellas Eurotaxis.

LA ASAMBLEA DE LA FELICIDAD

​El ambiente distendido se coló por el portal de la calle Marqués de Rozalejo envuelto en el viento del sur. Asambleístas de todos los colores políticos llegaron con la sonrisa puesta un 23 de diciembre, un poco como los escolares en el festival de Navidad. No hubo regalos empaquetados, pero sí presentes, con la ausencia de debates sin mirar al reloj y sin llegar a ninguna parte. Les habían citado temprano, 9 de la mañana, a la última asamblea del año de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Advirtió el presidente David Campión que a las 10.15 horas estaban invitados a un aperitivo al cabo de la calle. Parecía imposible que pudieran cerrar la sesión en una hora. Pero sí, les sobraron siete minutos. Contados los ruegos y las preguntas y el habitual paseo por los contenedores. En Navarra Suma insisten en que “el sistema de tarjetas es un fiasco”. Así lo calificó Juan José Echeverría y añadió que han recibido “un atestado de Policía Municipal por un incidente con un contenedor y otro expediente de SCPSA”. Afirmó que es “dramático”. “Hay personas que han sufrido lesiones”. Al otro lado de la sala, David Campión, respondió que “el sistema ha evolucionado, desde que tirábamos la bolsa junto al árbol”. “Cada ciudadano genera 400 kilos de residuos al año, hay 4.500 islas con 20.000 contenedores, medio millón de aperturas cada día y problemas ocasionales. Y el expediente de SCPSA es por un contenedor convencional en un polígono industrial, no de tarjeta”. “Es verdad, -reconoció-, el problema que supone a veces el vuelo demasiado alto en las tapas de contenedores antiguos que se han adaptado a las tarjetas”. “Miren qué contentos están en Tudela y en Estella, en Mairaga, en Baztan. Y sin tarjetas”, replicó Echeverría. “Lo importante es que todo el mundo sea feliz”, concluyó Campión.

