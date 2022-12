Un premio Txondorra que elevó a Balbino García de Albizu

Txondorra’ y todas sus variantes dialectales: xendor, txondar , txoldor, xondar, xondor, zendor. Calor que este viernes se vivió en esa emoción de atrapar con las manos mucho más que un reconocimiento. El premio Carbón Vegetal tuvo un tinte más especial, si cabe, en la antesala de una Navidad que sin duda dejará huella en la familia del galardonado: Balbino García de Albizu.

Consciente de que la enfermedad degenerativa que le resta movilidad, habla y la capacidad de escribir, esenciales por su forma de ser, este enamorado de las Améscoas, de su tierra y de su gente, eligió enfrentarse a su realidad. Y con un discurso que leyó despacito hasta el final, Balbino consiguió emocionar a todos y cada uno de los presentes en el salón de actos del consistorio.

Sede que, de nuevo y por fin, volvió a acoger la entrega del tradicional premio ‘Txondorra’, en un guiño hacia un fin de año que busca dejar muchas cosas atrás. Y como suele suceder en las cosas importantes, Balbino decidió ofrecer las primeras palabras de su intervención al bastón de su vida: su mujer, Arantza Gárate. “Ha estado ahí en cada tarea”, expresó el investigador, cuyos escritos siempre han estado relacionados con historia, toponimia, apellidos e idioma en la Améscoa. “Además de formar una familia, siempre hemos trabajado por desenterrar y divulgar la vida de este pequeño valle”, indicó el galardonado.

Y así, con ese brillo de quien ama su trabajo, Balbino fue describiendo toda esa forma de ser, de habitar, de crear en las Améscoas. Anécdotas en las que, por descontado, el carbón es parte indiscutible del proceso. Ferrerías de monte, gérmen de la industria que daría vida a una zona en expansión. Tal fue su pasión que incluso se atrevió, con ayuda de su mujer, a mostrar varios trozos de carbón a los presentes.

Concejales, familiares y amigos que no dudaron en agradecer el gesto. Y aunque no siempre sus hallazgos fueron suficientes, Balbino recalcó que merece la pena quedarse con la parte positiva de la ecuación. Una visión que, sin duda, sirvió de engranaje para su despedida. “Gracias por darnos luz, megafonía...”, expresó un 23 de diciembre en el que no pudieron faltar sus mejores deseos para estos días de fiestas. “Feliz año y, si puede ser, feliz vida”. Una auténtica lección.

Enrique Maya: "Has dicho frases de las de apuntar"

​

​“La historia de las Améscoas no es mejor ni peor que otras, pero es la nuestra”. Fue una de las frases del discurso de Balbino García de Albizu que calaron en el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. “El protocolo sirve de poco después de tu intervención. Has dicho frases de las de apuntar”, se sinceró el primer edil. Un reconocimiento que comenzó su andadura en 2015, reconociendo a Lesaka y, a título póstumo, a Andoni Santamaría, fundador de las Juventudes de San Antonio; y que, además recuperó la ‘Dantza de Olentzero’ de la mano de Haizea Romeo, Esteban Ardanaz y los txistularis Ainara Martínez y Aitor Urquiza.

El jurado que ha decidido la concesión de esta edición del premio Txondorra Carbón Vegetal ha estado formado por el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola; el historiador y profesor de Derecho de la UPNA, Roldán Jimeno; el miembro de Eusko Ikaskuntza, doctor en Filosofía y Letras Mikel Aramburu; la responsable del área de Cultura y Educación de la Fundación Caja Navarra, Iranzu Vázquez; el presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra, Patxi Pérez, y la presidenta de la Asociación de Pastores en América, Laura Iantzi.