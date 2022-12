Alertan del déficit de las instalaciones deportivas de Orkoien

La situación de las instalaciones deportivas de Orkoien y las pérdidas anuales llevarán a plantear medidas como la reducción de gastos en consumos y personal o el aumento de tarifas. Así trascendió este miércoles en el pleno celebrado en el ayuntamiento. Los ediles abordaron, a petición de EH Bildu, la situación de la sociedad municipal Iturgain, encargada de la gestión del complejo, además de la del centro de 0a 3 años. El grupo abertzale, mayoritario pero en la oposición, reclamó la sesión para pedir un informe sobre la situación económica de la sociedad.

Fue el alcalde de Orkoien, Carlos Arróniz (Unión de Izquierdas de Orkoien), el que planteó la realidad económica de las instalaciones deportivas y el déficit que acumulan durante los ejercicios en los que la gestión ha sido pública. “Nos echamos las manos a la cabeza porque la contabilidad no está hecha, y es verdad que tiene que solucionarse, pero hay un déficit grande y nadie quiere medidas para paliarlo”, apuntó tras el pleno. Precisó que la situación se había tratado en foros como la sociedad Iturgain y el propio Consistorio y que su grupo, que forma la junta de gobierno con Navarra Suma, planteará medidas. “UIO lo hará para reducir los gastos y aumentar ingresos ya sea con el aumento pequeño de las tarifas o con la reducción en consumos, personal o donde se vea. Ya se acordaron algunas medidas, como el cierre en horas de poca afluencia, pero no se ha conseguido reducir los gastos. Es verdad que los servicios públicos cuestan, pero no puede ser tanto”, ahondó el edil.

El alcalde de Orkoien da cifras aproximadas del déficit de las instalaciones deportivas de Mendikur, que durante años tuvieron gestión indirecta a través de una empresa contratada. Fue en 2019 cuando empezó la gestión a través de Iturgain, creada en su día para la promoción de viviendas en pleno desarrollo urbanístico de Orkoien. Los números no son precisos ante la ausencia de cuentas para la sociedad. “El cálculo que estimo es de 300.000 o 350.000 estos años y ahora los números están peor tras el aumento en los gastos de suministros energéticos y la reducción de abonados por la crisis. De hecho, en el presupuesto que se prepara para 2023 la partida para cubrir el déficit es de 450.000 euros”, augura el edil.

“EL 15% DEL PRESUPUESTO”

De confirmarse la cifra que se baraja para asumir el próximo año, el déficit de las instalaciones deportivas supondrían un alto porcentaje del presupuesto municipal. “Sí no baja de 450.000 euros, como esperamos, supondría un 15% del presupuesto del ayuntamiento, que suele estar en los 5 millones y eso es inviable”, apuntó Carlos Arróniz.

Pleno sobre la situación de Iturgain

El pleno de Orkoien acordó solicitar a la Cámara de Comptos un informe sobre la situación de la sociedad municipal Iturgain. Fue en un pleno que convocó EH Bildu tras denunciar la ausencia de cuentas desde 2019 y pedir explicaciones sobre pagos hechos a la misma. El acuerdo que salió adelante fue una enmienda de UIO, en la alcaldía, que condicionaba la petición al órgano fiscalizador a tener las cuentas. “Todos los grupos y el personal de la sociedad y del ayuntamiento está trabajando en el tema para revertir la situación y todos queremos que se haga el informe, pero no tiene sentido pedirlo sin tener las cuentas”, explicó Arróniz la enmienda. El edil de EH Bildu en la sociedad presentó su renuncia. El PSN criticó la gestión del gobierno de UIO y NA+ y la intencionalidad política de EH Bildu.