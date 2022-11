Erripagaña contra Lezkairu

Un nuevo centro de salud que debería traer cosas buenas, y de hecho así lo hará, pero que levanta ampollas en barrios colindantes por sentirse completamente abandonados.

La inauguración de centro sanitario en Lezkairu no ha sentado del todo bien en Erripagaña, donde no tienen nada en contra de la mejora de servicios en Pamplona, aunque sí de la gestión que se tiene dependiendo de la zona.

Y es por este motivo por el que lLa asociación de Vecinos de Erripagaña denuncian que sentirse completamente "abandonados" por las administraciones en las que está repartido su territorio y que mientras Lezkairu acaba de estrenar un nuevo centro de salud, en Erripagaña todavía "quedan años para eso". Concretamente, si las cuentas no fallan, no será hasta 2026 cuando pueda hacerse realidad.

A través de un comunicado, los afectados señalan que hasta el año pasado no se materializó la cesión de la parcela municipal a Gobierno de Navarra para su construcción. Y, añaden, según información que recogen los presupuestos del año que viene, el gasto no comenzará hasta 2024. Lo que repercute directamente en que el centro de salud no estará concluido hasta dos años más tarde, ya en 2026.

Es por esto por lo que los vecinos realizan una especie de remembranza en el tiempo, con algunas de las promesas lanzadas por las diferentes administraciones. Así, por ejemplo, dicen que fue el 23 de septiembre de 2019 cuando la consejera de Salud, Santos Induráin, aseguró que el departamento estaba avanzando en la puesta en marcha de la nueva zona básica de Salud de Erripagaina, aprobada en julio y cuyo nuevo centro de salud se preveía que pudiera estar operativo para 2023.

Asimismo, la plataforma vecinal recuerda que el 23 de septiembre de 2019, Ana Góngora, alcaldesa de Burlada, afirmó que la localidad cedería ese año un terreno para la construcción del nuevo centro de salud. En resumen, una cronología que abarcar el desarrollo del plan funcional, que iba a estar listo para 2020 y que se acaba de completar.

"Dicen que el proceso se acelera, pero una inversión que debía estar concluida a día de hoy está en situación preliminar", señalan desde el colectivo vecinal, que denuncian que son "un barrio abandonado por las administraciones".

"Aseguran que van a hacer cosas, pero todo se queda en palabras. De viviendas y habitantes ya estamos servidos. ¿Para cuándo las dotaciones y las infraestructuras?", se plantean.