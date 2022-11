Un “error de interpretación o comunicación” provocó que una persona tuviera que dormir en una nave abandonada el sábado por la noche en lugar de pasarla en el Centro de Personas sin Hogar de Trinitarios de Pamplona. Así lo ha explicado la concejal de asuntos sociales, María Caballero, en la comisión de asuntos ciudadanos. La responsable municipal ha defendido que el protocolo de frío se activó el jueves y ha funcionado correctamente “salvo en este caso puntual”. Ha explicado que los nuevos gestores del albergue han adelantado el horario de acogida, de las 21.00 horas a las 17.30 horas. “Estos días han sido muy complicados para los trabajadores del centro”, ha señalado la concejal.

María Caballero ha dado estas explicaciones después de que EH Bildu y Geroa Bai presentaran una declaración para la “revisión y aplicación” del protocolo. La concejal de Navarra Suma ha afeado a ambos grupos que “hagan política con las personas que más sufren”. También ha lamentado que la asociación Apoyo Mutuo optara por organizar una concentración frente al albergue como forma de solucionar el problema. “Si me hubieran llamado por teléfono lo hubiéramos solucionado al momento”, ha señalado.

cedido a esta asociación cinco viviendas para atender a este colectivo, principalmente jóvenes inmigrantes que carecen de familia en la ciudad. "El albergue de Trinitarios no está pensado para este perfil de personas, que necesitan otro tipo de alojamiento, por ejemplo una residencia", ha explicado Caballero. Los grupos municipales han coincidido en la necesidad de buscar soluciones al creciente aumento de personas sin hogar, especialmente entre los jóvenes. Según Apoyo Mutuo, más de 50 chicos de entre 18 y 25 años duermen en las calles de Pamplona . El Ayuntamiento de Pamplona ha

La concejal de EH Bildu Garbiñe Bueno ha pedido la creación de una mesa de trabajo con los lectivos sociales y ha sugerido a Caballero que ponga a disposición de estos colectivos las viviendas municipales. “Nos consta que hay viviendas vacías, que incluso tienen calefacción central”, ha señalado. La portavoz del PSN, Maite Esporrín, se ha mostrado sorprendida con esta afirmación. “No tenemos conocimiento de que existan pisos vacíos. Si tiene información al respecto nos gustaría que la compartiera”, le ha dicho a la concejal de EH Bildu. El PSN se ha desmarcado del bloque progresista en esta cuestión y ha pedido votar por puntos la declaración. “Estamos de acuerdo en pedir información, pero este es un tema muy sensible que hay que tratar de forma adecuada. A mí se me cae el alma a los pies cuando veo a una personas durmiendo en un cajero y pienso que no se puede permitir en una ciudad como Pamplona”, ha añadido Esporrín.

María Caballero ha explicado que el 17 de octubre se actualizó el protocolo de frío tras una reunión con Apoyo Mutuo, Sos Racismo, Cáritas y otros colectivos que trabajan con personas sin hogar. La concejal ha anunciado que este miércoles se reúne con los responsables de Apoyo Mutuo y esta semana va a mantener encuentros con el departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. “Los recursos que tenemos son limitados. El centro de personas sin hogar nos cuesta 1,1 millones de euros y otro tanto en pensiones. Y el Gobierno de Navarra nos aporta 99.000 euros. También hay muchísimas mujeres con menores que necesitan vivienda y les estamos derivando a pensiones”, ha detallado la concejal.