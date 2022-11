Denuncian que el albergue deja fuera a personas sin hogar en ola de frío

Diversos colectivos encabezados por la asociación Apoyo Mutuo denunciaron este domingo que el Centro de Personas Sin Hogar de Pamplona ha dejado fuera a algunas personas solicitantes de cama para pasar la noche, pese a estar activado el protocolo de ola de frío y haber plazas disponibles. Este periódico pudo comprobar el sábado por la noche que esta situación se ha producido. Desde el Ayuntamiento de Pamplona, titular del centro aunque la gestión corresponde a la empresa Grupo 5 Acción y Gestión Social SAU, aseguran que “la directriz” que tienen los responsables del albergue desde el viernes es “la de garantizar el cumplimiento del protocolo, dando respuesta a las necesidades”. “Desconocemos qué ocurrió para que se quedaran personas fuera habiendo plazas libres”, dijo este domingo Olivia Elizari, directora de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Pamplona. El coordinador del centro, por su parte, declinó dar explicaciones a este periódico.

El protocolo de ola de frío busca que “ninguna persona tenga que dormir en la calle” cuando se produce esta situación. Con carácter general, se activa cuando la temperatura mínima es de 3 grados o menos, pero también se tienen en cuenta otras circunstancias climatológicas adversas, como la lluvia. El viernes, pese a que las temperaturas mínimas previstas no eran tan bajas, el consistorio entendió que se daban las condiciones para activarlo.

Esto implica que el Centro de Personas Sin Hogar, que habitualmente cuenta con 50 plazas para usuarios de sus dos programas (itinerantes y empadronados), debe dar respuesta también a las personas que no cumplan con los requisitos de acceso habituales. De este modo, las plazas se amplían hasta las 58 y, de rebasarse esa cifra, está obligado a ofrecer otras alternativas, como el realojo en una pensión a través de un vale o facilitando un billete de autobús que transporte a la persona a un centro de otra ciudad o región.

CRÓNICA DE LA PROTESTA

El sábado, la asociación Apoyo Mutuo tuvo noticia de que el albergue estaba denegando el acceso a algunas personas, chicos jóvenes de origen marroquí que no tienen dónde alojarse. “Les comunicaron que no podían acceder porque la temperatura no bajaba de 3 grados”, explicó este domingo Mikel Otazu, uno de los integrantes del colectivo. Ante la incertidumbre, convocaron una concentración de apoyo en las inmediaciones del albergue este domingo por la tarde, en la que se congregaron varias decenas de personas, entre ellas jóvenes que están o han estado en situación de calle.

La convocatoria estaba fijada a las 18 horas. En ese momento, el albergue cifra en 5 las personas que puede alojar, según la disponibilidad, de modo que desde Apoyo Mutuo se ven obligados a hacer una selección de quiénes van a acceder al centro y quiénes no. Pero conforme transcurre la tarde, y viendo que la concentración no se deshacía, la directora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona, Olivia Elizari, se persona en el albergue. Aunque visiblemente molesta por un acto que decía “no entender”, interviene y finalmente fueron doce los jóvenes sin hogar que este domingo durmieron en una cama. Ocho de ellos en el propio centro y, otros cuatro, en una pensión. Al menos, por una noche. La asociación Apoyo Mutuo mostró este domingo su intención de volver este lunes al albergue para ver qué ocurre esta noche con estas personas, y solicitó mantener un encuentro formal con los responsables de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.