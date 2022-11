Solicitan más taxis en Pamplona para personas con movilidad reducida

Dicen quienes entienden del tema que el origen de muchas de nuestras decepciones radica en esperar. De ahí que cuando no está pasando lo que queremos que suceda, la frustración y el nerviosismo comienzan a aflorar. Y más, todavía más, cuando se trata de una necesidad.

PALIAR EFECTOS

Una reclamación para la que ya tiene respuesta la asociación Teletaxi San Fermín. “Desde la Junta directiva estamos intentando hacer un esfuerzo para que hechos como los relatados no vuelvan a suceder”, empiezan, dejando claro que ya han solicitado a la administración ayudas a la adaptación de vehículos, aparte de las que ya existen, para poder paliar el posible déficit. Y en la misma contestación remitida a la institución que dirige Patxi Vera, se afirma que, a pesar de parecer “hueco”, lo relativo al eurotaxi se tiene “muy presente”.

DENTRO DEL MARGEN

“Estamos intentando que la administración se implique más para poder dar un mejor servicio que es de lo que se trata”, añaden. Asimismo, proponen que se adopten las medidas de subvenciones a la adaptación de vehículos en los próximos presupuestos de Navarra. Todo para incentivar la adaptación de estos coches, ya que, pese a cumplir con el ratio del 5% que marca la ley, “en muchos momentos nos encontramos desbordados”. Y admiten que, a mediodía, “existen carencias que debemos de solucionar”.

Recordemos que el año pasado se registraron 17.004 servicios, la cifra más alta de toda la serie histórica disponible, con un tiempo medio en la atención a los usuarios en silla de ruedas de 10 minutos y 8 segundos, inferior a los 15 minutos marcados en el Plan Estratégico. Sin esperas detectadas de más de dos horas y con 629 servicios con demoras entre media y una hora.

Respecto a la oferta general de vehículos, al asumir la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona las competencias del taxi al final del año 2005, el número de licencias se situaban en 223 y el número de vehículos eurotaxi, 12. Además, los titulares de estos coches no estaban obligados a mantenerlos, lo que fomentaba la ‘amenaza’ de que la cifra descendiera.

En 2006, la entidad saca a concurso 90 nuevas licencias, y establece que una veintena sean permanentemente eurotaxis. Un año más tarde ya sumaban 313 licencias; una cifra que se mantuvo estable hasta 2020, cuando ascendió a 315 licencias y 318 vehículos tras la incorporación de los municipios de Ultzama y Etxauri.

Por otro lado, tras la adjudicación de las 20 licencias adscritas a un vehículo eurotaxi del concurso de 2006, se alcanzó en 2007 el número más alto de estos coches, 29. Y, desde esta fecha, siempre se ha superado el porcentaje mínimo del 5% que establece la Ley Foral. Actualmente existen 24 vehículos, lo que representa el 7,6% del total.

La Mancomunidad, dentro del plan de choque para mejorar el servicio del Taxi va a sacar 20 nuevas licencias, y todas ellas serán vehículos Eurotaxi.

CLAVES



Subvenciones El texto elevado al Defensor del Pueblo sostiene que Gobierno de Navarra subvencionaba la adaptación de los vehículos eurotaxi, concretamente el último perteneciente al área territorial de prestación conjunta de la Comarca de Pamplona que pudo acogerse a esta subvención data de 2009. Pasada esta fecha, prosigue, no se han vuelto a convocar subvenciones de este tipo.



Estrategias. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona desarrolló en 2017 el Plan Estratégico de Subvenciones, donde se incluyó la línea ‘Mejora del servicio a personas con discapacidad’, que como objetivo principal buscaba prestar un servicio de taxi para personas usuarias en silla ruedas de alta calidad.



Coste. Dado que se había demostrado que la subvención al coste de la adaptación, siendo favorable y positiva, no garantizaba un servicio preferencial y de calidad a los usuarios en silla de ruedas, se decidió orientarla al servicio preferencial realmente prestado a este colectivo de usuarios. Así, la subvención finalmente desarrollada establece un mecanismo de compensación económica a los titulares de licencias eurotaxi por el desplazamiento en vacío, ingreso adicional que no existe para el resto de servicios. De este modo, se fomenta la atención preferencial. Estas subvenciones también recogen sanciones a la emisora por los servicios que no fueran atendidos puntualmente.