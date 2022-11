NA+ denuncia la actitud del PSN de “querer embarrar la actividad política” de la mano de EH Bildu

Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona ha denunciado la actitud del PSN “de querer embarrar la actividad política de la mano de EH Bildu”. “Han perdido el norte al participar activamente en la estrategia de Bildu, trayendo los temas que preocupan a Asiron, no los que preocupan a los pamploneses”, señalan. El grupo municipal deen elha denunciado la actitud del PSN “de“Han perdido el norte al participar activamente en la estrategia de Bildu, trayendo los temas que preocupan a Asiron, no los que preocupan a los pamploneses”, señalan.

dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, por defender la posición del Ayuntamiento en su conjunto. "PSN se muestra muy sensible y escudriñador de las expresiones que utilizó en el debate el señor Labairu, pero siempre ha hecho oídos sordos a todos los ataques, descalificaciones, faltas de respeto e incluso mordiscos, que han cometido concejales de Bildu", afean al PSN. La coalición ha criticado "la mala praxis del PSN" al llevar a pleno de noviembre una declaración para tratar dos sentencias concretas de funcionarios y, posteriormente, pedir la

Además, han recalcado que “han querido reprobar al alcalde por un asunto con el que no tiene nada que ver, pero no han dicho nada sobre el señor Asirón, que durante sus cuatro años sí se reunió con los afectados y no hizo nada al respecto”.

En este sentido, NA+ ha defendido que “tenemos muy claro que estos debates no interesan a los ciudadanos ni responden a sus necesidades, no vamos a participar en ellos. El nuevo tripartito de Asiron y PSN no nos va a distraer de nuestro trabajo por Pamplona y por los problemas de los pamploneses, que distan mucho de los temas que la oposición quiere llevar al Pleno”.

Asimismo, han denunciado “la estrategia continua de Bildu de descalificación pública permanente no solo de concejales de Navarra Suma, sino de políticos de la formación y ciudadanos privados que no son de su agrado político”. “Es una pena que el PSN siga de la mano de Bildu y Geroa Bai”, han concluido.