PSN, EH Bildu y Geroa Bai piden la dimisión del concejal Javier Labairu por "menospreciar" a dos agentes de Policía Municipal

PSN, EH Bildu y PSN en el Ayuntamiento de Pamplona han firmado conjuntamente una declaración que será debatida este martes en la Comisión de Presidencia y que reclama la dimisión del titular de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu (Na+). La razón de esta solicitud, según han expuesto los socialistas a través de una nota, son los "comentarios despectivos que este concejal vertió en el Pleno del pasado jueves contra dos agentes de Policía Municipal que han ganado sendos pleitos laborales al Ayuntamiento". Los gruposen elhan firmado conjuntamente una declaración que será debatida este martes en la Comisión de Presidencia y que reclama la. La razón de esta solicitud, según han expuesto los socialistas a través de una nota, son los "que este concejal vertió en el Pleno del pasado juevesque han ganado sendos pleitos laborales al Ayuntamiento".

“Consideramos que después de las descalificaciones vertidas contra los funcionarios, de las dudas emitidas de su vida laboral, su valoración sobre asuntos probados que se demuestran en las sentencias mediante informes médicos y de riesgos laborales etc. D. Javier Labairu no debe permanecer como responsable de este servicio, porque ha demostrado que no puede cumplir con los objetivos del área, ni con la protección y respeto que debe a los agentes de Policía Municipal”, sostiene la declaración.