Los apartamentos turísticos de Yamaguchi, al 90% de ocupación: "En Pamplona tendría encaje un hostel de nivel medio alto"

Jon Uriarte (hoy presidente del Athletic Club) y Ander Michelena vendieron su empresa Ticketbis por 165 millones de euros a Ebay no se plantearon en ningún momento convertir sus vidas en unas eternas vacaciones de relax y disfrute. A través del grupo All Iron se han dedicado a reinvertir sus ingresos en decenas de startups y en activos inmobiliarios. Una pequeña parte ha llegado a Pamplona en forma de 34 apartamentos turísticos en uno de los edificios más singulares del barrio de San Juan. Líbere Pamplona Yamaguchi ha alcanzado en sus dos primeros meses de actividad una ocupación superior al 90% en estancias de corta y media duración.

“Teníamos mucha confianza en este activo de Pamplona, pero nos han sorprendido estas cifras”, señala Mikel Rodríguez Uranga, máximo ejecutivo (CEO) de Líbere Hospitality junto con Antón de la Rica. Esta empresa de gestión de alojamientos forma parte del grupo All Iron. Desde su creación en 2019 ha formado una cadena de apartamentos turísticos y hostels con presencia en diez ciudades españolas. Líbere prevé cerrar 2022 con un millar de habitaciones y continúa buscando activos en los que invertir. “Pamplona nos parece un mercado interesante. Si surge alguna oportunidad la estudiaremos. Aquí podría tener encaje un modelo de hostel de nivel medio alto, como los que tenemos en el centro histórico de Córdoba y en Bilbao”, señala este directivo de 38 años, nacido en Bilbao y licenciado en ADE por la Universidad de Deusto.

Mikel Rodríguez mantiene desde hace años una relación de amistad con uno de los fundadores de Ticketbis, Jon Uriarte, elegido este verano como presidente del Athletic. “Es una persona con las ideas muy claras. Tiene algo innato. Siempre mira para adelante. Lo da todo en todo lo que hace y sabe transmitir muy bien a dónde llegar”, describe. Por eso, Rodríguez no tuvo dudas cuando le propuso dirigir Líbere Hospitality. “Yo trabajaba en el mundo inmobiliario -señala-. All Iron tiene dos patas, una venture capital que invierte en startups. Ticketbis, plataforma de compra de entradas, fue una startups que recibió en su momento el apoyo de inversiones. Ahora han cambiado los papeles. De forma paralela, All Iron quería invertir en alternativas más conservadoras y se fijaron en el sector inmobiliario. Así nació All Iron Re I Socimi, que se dedica a adquirir edificios para convertirlos en alojamientos turísticos o residencias”. Líbere es la empresa que opera estos activos aunque también gestiona inmuebles de terceros en régimen de alquiler.

All Iron Re I Socimi adquirió en 2020 a la constructora VDR el edificio de Yamaguchi, que fue la sede del banco de Vasconia. “La socimi tiene un equipo de empleados que se dedica a la búsqueda de activos interesantes. Uno de ellos, que es de Pamplona, fue el que se fijó en este inmueble y en su gran potencial”, desvela Rodríguez.

De los 34 apartamentos de Líbere Yamaguchi, un tercio tienen reservas de 2 a 4 meses de duración. “Son personas o familias que están en Pamplona de forma temporal por proyectos profesionales o por temas sanitarios”, señala Mikel Rodríguez. Además, tienen clientes de media duración que se alojan días concretos de la semana, por ejemplo profesores o médicos que vienen de domingo a miércoles. El fin de semana predominan los turistas. “Existe mucha flexibilidad”, comenta.

Los alojamientos de Líbere se caracterizan por el uso de la tecnología “para mejorar la experiencia del usuario”. “Pero siempre hay un equipo de personas detrás las 24 horas del día para atender cualquier incidencia, ya sea una avería o que hay que cambiar las sábanas porque un niño ha vomitado”, aclara Rodríguez.

Mikel Rodríguez destaca las “ventajas” de trabajar en el mundo tecnológico. “Líbere tiene una plantilla de más de cien personas. Es gratificante e incluso divertido trabajar con este tipo de perfiles. Son personas muy cualificadas que generan un entorno de trabajo amable y entusiasta. Se respira una cultura sana”, comenta.

Este directivo aconseja a los nuevos emprendedores “mucha determinación y trabajo”. “Las ideas son muy importantes, pero también es importante cómo ejecutarlas. Líbere nació en pleno Covid y en uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Pero teníamos muy claras nuestras ideas y teníamos un plan. Ahora estamos viendo los frutos”, concluye.