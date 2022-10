El fondo de ayudas de Bildu no pasa el trámite

fondo de ayudas a familias para hacer frente a la pobreza energética. Una iniciativa que, basada en las subidas desorbitadas de luz, gas y electricidad, querían sacar adelante ante el equipo de gobierno de marcharse a casa con la propuesta tal y como había venido. Buscaban unUna iniciativa que, basada en lasquerían sacar adelante ante el equipo de gobierno de Pamplona . Pero tras una exposición de motivos completamente extensa, el grupo municipal de EH Bildu tuvo que

De nada sirvieron las explicaciones de Eva Aranguren sobre los remanentes de tesorería que todavía tiene en sus arcas el consistorio. Tampoco los argumentos de la subida de la cesta de la compra, los alquileres y el Euríbor de las hipotecas.

exigencia abertzale. Y poco a poco, las acusaciones fueron subiendo de tono. "Viven dentro de una doble moral. Acaban de subir un 5% las tarifas de agua, taxi y residuos en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y ahora llegan aquí y hablan de pobreza energética", les acusó la regionalista. Fue María Echávarri quien tomó las riendas del debate y dejó claro desde el primer momento que el Ayuntamiento de Pamplona no iba a crear ningún fondo de ayuda por. Y poco a poco,. "Viven dentro de una doble moral. Acaban de subir unen la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y ahora llegan aquí y hablan dea", les acusó la regionalista.

Y siguiendo con su argumento, María Echávarri dejó claro que las ayudas dependerán tanto del presupuesto como de las indicaciones que les reviertan desde el área de Servicios Sociales, de las unidades de barrio. "Son ellas las que saben qué y cómo hacer", reiteró la concejala.

Además, avisó que los tres millones que quedan de remanente en el consistorio tienen que servir para posibles imprevistos, como los 3,2 millones utilizados en junio o los recientes 2,2 millones, todos enfocados a hacer frente al alza de precios en todos los ámbitos. "Es imposible, y deberían saberlo, hacer una modificación presupuestaria preventiva", añadió Echávarri. Y zanjó el debate acusando a la oposición de haber dejado a Pamplona sin Carta de Capitalidad y, por ende, sin una fuente importante de ingresos.

Para Maite Esporrín (PSN), las ayudas tienen que llegar a los que más lo necesiten y el fondo de ayudas planteado no deja claro "ni origen ni destino". "La bolsa que tenemos no es inagotable y no dudo de la buena intención de la propuesta pero no la podemos apoyar", expresó, dejando claro que sin un consenso previo entre los grupos, se queda en papel mojado.

Para Geroa Bai, con Patxi Leuza como portavoz, el problema no se resuelve con un millón de euros, aunque sí entendía la creación del fondo. "Luego ya veremos de qué manera gestionarlo", propuso. Y recordó que la subida de tasas aprobada en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona implica 8 euros por persona al año.

Eva Aranguren, quien tildó la actitud de Navarra Suma de "vergonzosa", avisó de que presentarán enmiendas a los presupuestos. "Lo que tienen que hacer para que Pamplona sea solvente y vaya bien no es otra cosa que apoyar los presupuestos", le respondió María Echávarri.