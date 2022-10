Malestar por las pintadas de los huelguistas de la gestión deportiva

pintadas que aparecido esta semana en las instalaciones deportivas de Mutilva, Artica y cristaleras, muros de ladrillo o de hormigón y también sobre mobiliario urbano e incluso pasos de cebra. Los ayuntamientos afectados han mostrado su malestar y consideran que hay otras formas más sostenibles de llevar a cabo sus "legítimas reivindicaciones". 'Gestión deportiva en lucha', 'Convenio digno', 'IPC ya', 'Si esto se alarga, a nadar al Arga'. Son algunas de lasque aparecido esta semana en las instalaciones deportivas de Sarriguren Barañáin , entre otras localidades, a raíz de la huelga del sector de la gestión deportiva . Los sprays de pintura están sobrede ladrillo o de hormigón y también sobree incluso pasos de cebra. Los ayuntamientos afectados han mostrado su malestar y consideran que hay otras formas más sostenibles de llevar a cabo sus "legítimas reivindicaciones".

En el caso de Sarriguren, las pintadas se han extendido al muro exterior del colegio de los Salesianos, entidad educativa que no tiene ningún tipo de relación con la huelga indefinida que comenzó el 18 de octubre. En Mutilva, los piquetes han pintado sobre el suelo de goma del puente peatonal sobre el río Sadar. También sobre mobiliario urbano junto al colegio público. Desde el Ayuntamiento han llamado a la responsabilidad de los sindicatos convocantes, por el "coste económico" que tiene la limpieza de estos espacios y por "el mal ejemplo que se está dando al alumnado".

Trabajadores de las instalaciones deportivas se han concentrado este jueves en el exterior de la Ciudad Deportiva Artica. La delegada de CC OO Yanelis Guevara ha reiterado que no van a renunciar a la actuación del IPC. "Estamos aquí por todas y por todos. Por las familias de todas y de todas. No quieren negociar. Así que nos veremos en la lucha y hasta que lo consigamos no vamos a parar", ha arengado a los presentes.

En Zizur Mayor, el Club de Fútbol Ardoi ha emitido un comunicado mostrando su "preocupación y malestar" por la afección que está teniendo la huelga en sus entrenamientos. "No entendemos que unas instalaciones deportivas dotadas con unos sistemas de control de entradas deban estar cerradas porque el personal de conserjerías decida secundar la huelga", señala la nota, que deja claro su "apoyo a las y los trabajadores de dicho sector" y su lucha por los derechos laborales. El club Ardoi recuerda que las instalaciones de otros municipios, como Mutilva y Sarriguren, sí están abiertas para los entrenamientos de clubes deportivos a pesar de no contar con personal en portería.